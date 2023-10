"Stavolta non posso stare zitta...". Lo sfogo di Clizia Incorvaia

Ci risiamo, ancora una volta i leoni da tastiera hanno trovato la “vittima” contro cui scagliarsi. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia che, subito dopo aver fatto un'importante rivelazione è stata il bersaglio delle malelingue. Qualche giorno fa, infatti, l'influencer si era lasciata andare ad una dedica speciale per il suo Paolo Ciavarro, sottolineando quanto i due, insieme, siano riusciti a superare tantissime difficoltà (quella dell’aborto in primis). Adesso, a distanza di qualche giorno, Clizia è tornata sull’argomento per rispondere a tutti quelli che l’hanno criticata, accusandola di averne parlato soltanto per guadagnare visibilità.

La rivelazione di Clizia

In occasione del 32esimo compleanno di Paolo, lo scorso 22 ottobre, la modella ha pubblicato su Instagram un emozionante post in cui ha ripercorso le tappe della loro storia d’amore, comprese quelle più dolorose e difficili. I due convoleranno a nozze nel 2024, ma come ogni coppia che si rispetti, la vita spesso mette di fronte a delle durissime prove da dover affrontare. Così, ad accompagnare il post contenente una carrellata di foto e video di coppia che ripercorrono la loro love story (nata sotto le telecamere della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini), Clizia ha voluto anche aggiungere delle parole molto importanti, lasciandosi andare ad un’importante confessione: “Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo…” , ha scritto l’influencer; poi la rivelazione: “Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto, ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima” . Infine, ha concluso: “Ti amo mio grande amore, per sempre tua, Clizia” .

La replica di Clizia alle critiche

In moltissimi - come anticipato - dopo la confessione di Clizia, le si sono scagliati contro, alludendo alla volontà della modella di fare soldi e, dunque, di aver speculato sulla vicenda dell’aborto. “Si vendono per ogni cosa che a volte dovrebbe essere intima. Che tristezza” , ha commentato una follower. È a questo punto che l’Incorvaia ha deciso di intervenire: “Ciao ragazze, ci sono alcuni momenti in cui mi mordo la lingua e decido di non rispondere ai famosi leoni da tastiera […] Questa volta non posso stare zitta, subire illazioni e cretinate perché si tratta di un tema che mi ha fatto stare molto male, per cui ho pianto tanto e ho avuto paura di non farcela” , ha tuonato Clizia.

E ancora, l’influencer ha spiegato di averne deciso di parlare soltanto adesso perché è un argomento molto delicato e che – giustamente – ha provocato molta sofferenza: “Ho parlato dell'aborto per soldi? Non posso stare zitta. Ho parlato dopo due anni dell'aborto che ci ha fatto soffrire e messo a dura prova con Paolo - ha affermato - Non ne ho parlato prima perché mi avrebbero fatto interviste su questo tema, dato che avevamo dichiarato di cercare di avere un bimbo. Proprio perché non volevo andare in nessun salotto tv a parlare di un dramma che è l'aborto. E averne parlato dopo due anni è per me l'elaborazione di un lutto. Io uso i social network per mostrare una parte della mia vita. Che è fatta di alti e bassi, come la vita vera” .

Il messaggio dell’influencer per i fan