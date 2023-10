Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano: l'annuncio ufficiale a Forum

“Questo matrimonio s’ha da fare”: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia convoleranno presto a nozze. A dare l’annuncio proprio l’ex vippone durante la puntata di Forum andata in onda ieri, 20 ottobre, su Canale 5. Ciavarro, infatti, messo alle strette dalla padrona di casa, Barbara Palombelli, ha deciso di ufficializzare la notizia comunicando anche la data in cui i novelli sposi pronunceranno il fatidico "sì" .

L’annuncio a Forum

“Sposarsi conviene” , ha detto la Palombelli a proposito di una delle storie protagoniste della puntata. È a quel punto che la moglie di Rutelli ha cercato di estrapolare qualche informazione dal figlio di Eleonora Giorgi e Massimiliano Ciavarro che si è subito detto concorde con quanto affermato dalla conduttrice. Così, Paolo ha svelato a tutti che presto anche lui convolerà a nozze con Clizia Incorvaia, anche lei ex gieffina; non dimentichiamo, infatti, che la coppia è nata proprio sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, nella quarta edizione (la prima condotta da Alfonso Signorini). Naturalmente, la Palombelli non poteva limitarsi soltanto alla notizia del matrimonio e, per questo, ha colto la palla al balzo per cercare di indagare, andando più a fondo nella vicenda. Così ha subito domandato: “Nel 2024, 2025?” . “Nel 2024 dai… è la prima volta che do una data”, ha risposto Paolo.

La reazione di Clizia Incorvaia

Inutile dire quanto la futura sposa sia rimasta molto contenta delle affermazioni del suo Paolo ed è per questo che, dopo aver sentito le parole di Ciavarro, ha subito pubblicato una Instagram Story. Nel video pubblicato dalla 43enne si vede il piccolo di casa Ciavarro-Incorvaia, Gabriele (il cui padrino di battesimo è, peraltro, proprio Alfonso Signorini), a cui Clizia ironicamente chiede di fare il paggetto alla future nozze di mamma e papà. Poi, l’influencer siciliana inquadrando il fidanzato – nel frattempo intento a cucinare - ha spiegato che adesso l’unica cosa che manca è l’anello con la proposta.

La prima proposta di matrimonio e il “no” di Clizia Incorvaia