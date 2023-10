“Ho avuto un aborto…”. La dolorosa rivelazione di Clizia Incorvaia

“Abbiamo affrontato tante prove” . Con queste parole Clizia Incorvaia ha condiviso sui social una bellissima dedica d’amore per il compagno Paolo Ciavarro, aprendo anche un pezzo del suo cuore e condividendo con i suoi follower un importante evento della sua vita.

La dedica d'amore per Paolo e la rivelazione di Clizia

Paolo e Clizia si sposeranno nel 2024 e, nel frattempo, il loro amore procede a gonfie vele. Tuttavia, come ogni coppia, la vita mette di fronte a delle durissime prove da dover affrontare. È per questo che la modella, in occasione del 32esimo compleanno del compagno, ha pubblicato su Instagram un emozionante post in cui ha ripercorso le tappe della loro storia d’amore, comprese quelle più dolorose e difficili. Clizia ha pubblicato una carrellata di foto e video di coppia che ripercorrono la loro love story nata sotto le telecamere della quarta edizione del Grande Fratello Vip (la prima condotta da Alfonso Signorini).

Ad accompagnare il post, però, Clizia – oltre a dedicare importanti parole d’amore a Paolo – si è lasciata andare ad un’importante confessione: “Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo…” , ha scritto l’influencer; poi la rivelazione: “Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto, ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima” . Infine, ha concluso: “Ti amo mio grande amore, per sempre tua, Clizia” .

Il matrimonio nel 2024