Re Carlo e il messaggio segreto di Meghan: ecco di cosa si tratta

Occhi puntati sui membri della Royal Family. Sono momenti complessi, con lo scandalo dell'ex Principe Andrea che infiamma la cronaca inglese e le tensioni ancora ben presenti all'interno della famiglia. Eppure, secondo gli esperti, da parte di Harry, ma anche di Meghan, ci sarebbe l'intenzione di riavvicinarsi alla Corona e al resto dei parenti.

È opinione di molti che Meghan Markle, più decisa nella frattura con la Famiglia Reale rispetto al marito, stia ora cercando di dare segnali di riconciliazione.

Ne è convinto Express Uk, che si avvalso di un gruppo di fini conoscitori della Royal Family per decodificare certi messaggi lanciati dalla Markle. L'attenzione è fissata su un recente post pubblicato su Instagram, dove la Duchessa di Sussex ha da poco pubblicato una serie di foto per celebrare l'anniversario di matrimonio suo e di Harry. Tra gli scatti ce ne sarebbe uno in cui è presente Re Carlo. Agli esperti non è sfuggito il fatto che il sovrano sia l'unico membro della famiglia a comparire. Per molti, si è trattato di una scelta intenzionale. Una chiara mano tesa verso il Re.

"Meghan non fa nulla senza uno scopo, quindi sta mandando un messaggio, no? Il messaggio è: 'Facciamo ancora parte integrante della vostra famiglia'", ha dichiarato Ingrid Seward. E, ancora: "È ciò di cui Harry e Meghan hanno bisogno, perché non credo si rendessero conto, quando si sono allontanati – con il libro di Harry e l'intervista a Oprah – di quanto si sarebbero sentiti alienati".

Gli esperti hanno individuato quelli che per loro sono chiari segnali di riavvicinamento. L'anno che verrà potrebbe essere decisivo per la riconciliazione. A breve ci sarà un nuovo viaggio di Harry nel Regno Unito e in molti ritengono che stavolta Meghan viaggerà con lui. La Duchessa di Sussex, in sostanza, avrebbe intenzione di riavvicinarsi al Re.

"Non vede l'ora di sedersi di fronte a lui e chiacchierare. Ora Carlo è la sua priorità principale in famiglia.