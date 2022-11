Recensione negativa dall'influencer, il ristoratore la offende e lei denuncia

È finita con una denuncia per diffamazione aggravata e minacce la diatriba tra l'influencer curvy Martina Pagani e un ristoratore, che non aveva gradito la recensione negativa fatta dalla 27enne alla cena consumata nel suo locale. Sui social l'influencer non aveva parlato bene del pasto e del servizio e il titolare del ristorante l'ha contattata in privato sul web, scrivendole messaggi di dubbio gusto. Così lei si è rivolta ai carabinieri.

La vicenda

Martina Pagani, bresciana con un seguito da quasi 200mila follower su Instagram, ha condiviso sulla sua pagina Instagram l'esperienza negativa vissuta in un locale in provincia di Bergamo, dove si era recata a cena insieme al fidanzato Matteo e a un'amica. I tre hanno ordinato una tartare e due hamburger ma le pietanze sarebbero arrivate con estremo ritardo e la carne non cotta tanto da provocare un malessere al compagno della 27enne. Come se questo non bastasse, l'influencer ha lamentato la scarsa attenzione dei camerieri. "Il personale è estremamente scortese e se ne frega della clientela" , ha commentato la Pagani pubblicando lo scontrino che attestava che la cena era stata pagata e non offerta. E subito sono piovuti commenti di sostegno con altrettante critiche al ristorante che, a quanto pare, avrebbe lasciato insoddisfatti altri clienti.

La replica del ristoratore

Il titolare del locale, deluso dalle critiche ricevute dall'influencer, ha così deciso di scriverle in privato, ma invece di chiederle spiegazioni l'ha riempita di messaggi di dubbio gusto: " Se mi dai un bacio giuro che ti perdono. Ma prometti di non farlo mai più", "Faccio come Putin: ti do l'ultimatum. Se mi mandi un bacino giuro che dimentico tutto e ti perdono altrimenti sarò costretto ad invaderti per ristabilire l'ordine", "Fai la tua scelta. Hai fatto la tua scelta. Armerò le truppe e l'invasione comincerà domani all'alba". Non solo, il ristoratore avrebbe pubblicato su Instagram anche una foto della Pagani con tanto di commenti osceni, post poi rimosso dagli amministratori della piattaforma, perché violava le linee guida. Offesa dai commenti dell'uomo e dalle sue azioni, l'influencer ha pubblicato l'intera chat nelle sue Storie e poi si è recata dai carabinieri, dove ha sporto denuncia per diffamazione aggravata e minacce.

La denuncia e lo sfogo dell'influencer