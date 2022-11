Influencer si fa togliere le tube per non avere figli, esplode la polemica

Cinque anni fa Francesca Guacci ha fatto una scelta personale: farsi rimuovere le tube uterine per non avere figli. Una decisione drastica ma ponderata e soprattutto condivisa con la madre e il padre. Oggi, a distanza di tempo, la sua scelta l'ha fatta finire al centro di una brutta polemica sui social network visto il suo ruolo di fitness influencer, ma lei non si pente: " Ora sono la donna che ho sempre desiderato essere ".

La storia di Francesca

Nel 2017 Francesca decide di compiere un passo importante, quello di farsi asportare le tube uterine per non rimanere incinta. In quel periodo ha solo 23 anni e nonostante la decisione sia già presa, Francesca si confronta con i genitori. " L'ho appoggiata fin da subito. Ho capito che ci aveva pensato bene, che ci aveva riflettuto. Se questo è ciò che sente io le sono e le sarò sempre accanto. Le dico di più. Meglio non fare figli piuttosto che farli e lasciarli a sé stessi ", ha dichiarato la mamma dell'influencer al Messaggero, che ha raccontato la sua storia. Il padre è invece più scettico, ma alla fine appoggia la scelta della figlia, che si sottopone a un'operazione di salpingectomia.

La bufera social

Quando Francesca ha deciso di condividere la sua storia su Instagram, dove è seguita da quasi 50mila follower, la polemica si è letteralmente infiammata. La sua scelta ha fatto il giro del web, facendola diventare un caso e le critiche sono arrivate da ogni parte: " Pensa a tutte le persone che vorrebbero un figlio e non gli è stato concesso. Fai quello che vuoi fare ma taci", "Considerando come ragiona tutto sommato è bene che non abbia figli". Accuse e giudizi che, però, non hanno ferito l'influencer. "Alcuni sono i classici commenti moralisti e benpensanti - ha dichiarato la Guacci al Messaggero, che l'ha intervistata - Mi spiace la pensino così, ma non mi riguarda. I commenti sulle donne che non possono avere figli e li vorrebbero sono i peggiori. Vedo molto rancore. Mi spiace se altre donne non riescono a restare incinte aggiunge ma non significa che io ne debba essere influenzata. E poi, perché tacere? Io spero di aver aiutato quelle ragazze che vorrebbero fare la stessa mia operazione e magari hanno paura di chiedere, di sentirsi giudicate ".

I giudizi dei medici