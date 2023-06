Renzi e la moglie al royal wedding in Giordania: ecco cosa hanno regalato agli sposi

Giorni di festa in Giordania: il principe Hussein bin Abdullah II, erede al trono, ha sposato l’architetto Rajwa Alseif. La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” nel giardino di palazzo Zahran, costruito nel 1957 per la regina Zein Al Sharaf (madre del nonno dello sposo), e oltre le 140 teste coronate provenienti da ogni parte del mondo, gli unici italiani presenti erano i coniugi Renzi, l’ex premier Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini. I due hanno reso nota la loro presenza tramite un post su Twitter e, tra i commenti del mondo del web, erano in molti a chiedersi cosa avessero regalato ai reali di Giordania.

Il regalo dei coniugi Renzi al royal wedding

La presenza di Matteo Renzi e della moglie Agnese non sorprende più di tanto considerando i legami della coppia con i reali di Giordania: il leader di Italia Viva, infatti, nei tre anni di presidenza a Palazzo Chigi aveva stretto degli ottimi rapporti con il re Abdullah, invece, la moglie Agnese, aveva incontrato più volte Rania. La coppia, per la celebrazione, ha scelto di indossare abiti “Made in Florence”: white tie di Stefano Ricci per l’ex premier Renzi, e abito rosa molto raffinato per la moglie Agnese, vestita da Ermanno Scervino. È stato proprio quest’ultimo a scegliere il regalo di nozze per gli eredi al trono Hussein e Rajwa: eleganti e preziose lenzuola di lino – realizzate dall’azienda artigiana Dea di Pistoia – con le iniziali dei novelli sposi ricamate a mano.

Lo scatto social

Per immortalare il momento, Renzi e la moglie hanno deciso di pubblicare uno scatto sui social che li ritrae in visita a Petra sorridenti davanti alla faccia del Tesoro: "In Giordania per il royal wedding. Fuga di qualche ora con Agnese, immersi nella bellezza di Petra", fa sapere l’ex premier al mondo del web. Subito dopo, i due sono rientrati ad Amman, dove la sposa ha percorso il corteo nuziale, arrivando a palazzo, a bordo della Rolls Royce Phantom V, realizzata nel 1968 proprio su misura della bisnonna dello sposo.

Gli altri invitati

Renzi e la moglie Agnese, non erano gli unici personaggi noti al celebre evento; infatti, tra gli ospiti di spicco, figuravano anche: il principe William e la moglie Kate, la First Lady statunitense Jill Biden, Ivanka Trump ed il marito Jared Kushner, l’ex premier inglese David Cameron e la moglie. E ancora, il Sultano del Brunei Haji Hassanal Bolkiah e il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid, i reali d’Olanda, Willem-Alexander e Maxima, con la figlia, la principessa Catharina-Amalia; le principesse Hisakoa e Tsuguko del Giappone, la regina del Bhutan Jetsun e la principessa Eeuphelma, il principe Sebastien di Lussemburgo, il principe e la principessa ereditari di Danimarca Frederik e Mary, l’erede al trono svedese Victoria e il principe Daniel e il principe ereditario Haakon di Norvegia, il re Filippo di Belgio.