La rissa con Fedez, gli ultrà, il pestaggio: cos'è successo a Iovino in discoteca a Milano

Continua il mistero del pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer misteriosamente aggredito da un gruppo di persone scese da un van. Le indagini sono seguite dalla procura di Milano ma sembrano delinearsi le prime indicazioni su quanto è accaduto nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Il pestaggio ha fatto notizia in quanto Iovino sarebbe uno dei testimoni del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, perché ipoteticamente molto vicino alla showgirl in un certo periodo di tempo. Ma i gossip che circolano a Milano puntano i fari in tutt'altra direzione.

Il Corriere della sera ricostruisce l'evento, spiegando che tutto inizia alle 3.30 del mattino del 22 aprile, quando la sicurezza di City Life assiste a un pestaggio. Poco meno di dieci uomini, tutti grossi e vestiti di nero, scendono da un van e si accaniscono su una sola persona, che poi si scoprirà essere Iovino. Riferiscono di un'azione fulminea di pochi secondi che lascia il personal trainer a terra. La sicurezza chiama i soccorsi, che arrivano, ma l'uomo non si fa trasportare in ospedale e si fa solo medicare sul posto. Davanti ai carabinieri è reticente, dice di non conoscere quegli uomini ma sembra impaurito e afferma di non voler procedere con la denuncia. Con la riforma Cartabia, per questi reati, senza querela di parte non si procede.

Ma gli investigatori vogliono vederci chiaro e iniziano ad andare indietro nel tempo nella serata di Iovino. Poche ore prima rispetto a quell'evento è giunta segnalazione di una rissa in un noto locale milanese, il "The Club" di Largo La Foppa. Le immagini di sicurezza acquisite dalle telecamere confermano che a quella rissa ha preso parte anche Iovino ma che, in quel gruppo di persone, ci sarebbe stato anche Fedez. Le voci di Milano, riportate dal Corriere della Sera, riferiscono che la scintilla sarebbe stato un classico apprezzamento di troppo verso una ragazza che si trovava in compagnia di Fedez e del suo gruppo. Il livello alcolico non basso avrebbe contribuito ad accendere gli animi ma, dopo lo scontro nel locale, pare che Iovino e Fedez si siano comunque sentiti per incontrarsi successivamente e chiarirsi.

Le analisi delle telecamere di sorveglianza evidenziano che con il rapper ci sarebbero stati alcuni ultrà del Milan, con i quali Fedez di recente amerebbe accompagnarsi. Nelle sue storie si è anche ripreso in macchina con un uno dei pilastri della tifoseria milanese, che qualcuno suggerisce possa essere una sorta di bodyguard per il rapper. Un esponente molto noto che da tempo è vicino a Fedez e alla moglie, come dimostrano delle foto in cui "scorta" Ferragni al parco coi bambini.

La procura vuole vederci chiaro sul pestaggio di City Life e anche se non c'è stata querela di parte, necessaria per aprire un fascicolo per percosse, ne apre uno per rissa e lesioni. Iovino ha comunque novanta giorni per sporgere la sua querela e nel frattempo la procura indaga.