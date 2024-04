Cinque sconosciuti a bordo di un van: Cristiano Iovino aggredito di notte a Milano

Il nome di Cristiano Iovino è legato indissolubilmente alla causa di divorzio che vede contrapposti Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui è l'uomo con il quale Ilary avrebbe tradito il Pupone, quando lui ancora non aveva conosciuto Noemi Bocchi. Lo anticipò Fabrizio Corona mesi prima che Iovino rilasciasse una lunga intervista per confermare la frequentazione con la conduttrice romana. Su questo punto sarà un giudice a stabilire la verità, ma intanto il nome di Iovino è tornato alla ribalta della cronaca di queste ore a causa di una violenta aggressione subita dal personal trainer in strada a Milano.

L'aggressione a Milano

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ansa, Cristiano Iovino stava rientrando a casa nella notte tra domenica e lunedì. Erano le ore 3.30 e il personal trainer si trovava in via Marco Ulpio Traiano a Milano, quando è stato aggredito da una banda. "È stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno cominciato a picchiarlo", riferisce l'Ansa. La dinamica dell'accaduto non è chiara e secondo l'agenzia di stampa Iovino non ha ancora sporto denuncia, ma durante l'aggressione qualcuno, richiamato dalle urla, avrebbe chiamato le autorità. Il personal trainer è stato soccorso dagli operatori del 118 e medicato sul posto, e sul lungo dell'aggressione sono arrivati anche i carabinieri.

Il ruolo nel divorzio Totti-Blasi

L'episodio assume toni inquietanti visto il coinvolgimento dello sportivo nel divorzio tra Totti e Ilary. Cristiano Iovino è stato infatti citato come testimone da Francesco Totti nella causa di separazione contro l'ex moglie. Il prossimo 31 maggio, quando l'ex coppia d'oro di Roma tornerà a scontrarsi in tribunale, lo sportivo - che ha anche un passato in televisione - potrebbe essere chiamato a testimoniare in favore del Pupone. Se il giudice lo riterrà opportuno, in aula Iovino potrebbe rivelare dettagli compromettenti, che potrebbero mettere nei guai Ilary Blasi. Rivelazioni sulla loro frequentazione privata già anticipate in un'intervista bomba rilasciata alcuni mesi fa.

Le rivelazioni su Ilary Blasi

A gennaio scorso, sulle pagine del Messaggero, Cristiano Iovino ammise di avere avuto un flirt con la conduttrice romana. " Altro che caffè. Abbiamo avuto una frequentazione intima", confessò lo sportivo, ricostruendo la loro storia: "Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori". Secondo quanto rivelato da Iovino, Ilary lo avrebbe ingannato circa i rapporti con Totti: "Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere" . Ma la Blasi ha sempre smentito la ricostruzione fatta da Iovino.

Ora l'episodio dell'aggressione tinge di giallo un caso già complesso.