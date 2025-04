Lo youtuber Cicciogamer89 derubato di un mazzo di carte da 1200 euro: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutto episodio per Cicciogamer89, derubato di un mazzo di carte Pokemon del valore di ben 1.200 euro in occasione del Romics: grazie alla sua pronta reazione, e con l'aiuto del servizio di vigilanza, il celebre youtuber è riuscito a rientrare in possesso della sua preziosa collezione, mentre il responsabile, affidato alle forze dell'ordine, ha subito una denuncia a piede libero.

I fatti si sono verificati ieri, domenica 6 aprile, durante l'ultimo giorno del Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, che si svolge annualmente nella Capitale. Quest'anno si celebrava la 34esima edizione di un appuntamento molto noto e amato al quale prendono parte centinaia di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, tra cosplayers, appassionati di fumetti, manga e anime e cultori di videogames, giochi di ruolo, cinema e serie televisive.

Il tentato furto è avvenuto nella giornata conclusiva della kermesse, che si è svolta a Roma tra giovedì 3 e domenica 6 aprile, all'interno della nuova Fiera sulla Portuense. Cicciogamer89, al secolo Mirko Alessandrini, stava partecipando all'evento così come tanti altri famosi e amati streamer e youtuber, e aveva a propria disposizione un box dove incontrare i suoi fan e followers e fare due chiacchiere con loro. Il ladro ha tentato di affondare il colpo proprio nello stand in cui si trovava il 36enne, allungando la mano attraverso le transenne che delimitavano il box per impossessarsi di un costoso mazzo di carte da gioco di proprietà di Cicciogamer. Dopo aver afferrato il mazzo di carte Pokemon della serie "Eclissi Cosmica", del valore di circa 1.200 euro, il ragazzo ha cercato di allontanarsi di corsa dal posto per fuggire col prezioso bottino. A rendersi conto del furto, tuttavia, è stato lo stesso streamer, il quale ha reagito prontamente lanciandosi al suo inseguimento e allertando anche il personale addetto alla sicurezza presente in zona.

Gli uomini del servizio di vigilanza sono riusciti quindi a bloccare il responsabile, risultato essere Natalino Diego C., di 20 anni, e a contattare le forze dell'ordine. Il giovane è stato tratto in arresto dagli uomini della polizia di Stato e quindi accusato del reato di furto con destrezza.

La convalida del capo di imputazione è avvenuta dinanzi al giudice monocratico della sesta sezione penale del tribunale di Roma e al pubblico ministero Mauro Masnaghetti: il 20enne è stato denunciato in stato di libertà.