Abbonati
In evidenza
Personaggi

"Romina ha violato i patti dopo il divorzio". Le rivelazioni di Al Bano

Al Bano attacca Romina Power per i patti sui figli, difende il concerto in Russia parlando di “voglia di pace” e accusa i conduttori di Sanremo di escluderlo e trattarlo con poco rispetto.

"Romina ha violato i patti dopo il divorzio". Le rivelazioni di Al Bano
00:00 00:00

In una intervista a 360 gradi rilasciata a La Stampa, Al Bano è un fiume in piena. In un primo momento il cantante 82enne attacca l’ex moglie Romina Power, che avrebbe violato i patti con i suoi figli. Poi, a stretto giro, se la prende i conduttori del Festival di Sanremo che, a suo dire, non lo invitano più e lo trattano male. Ecco cosa ha detto il famoso cantante italiano.

In primis sulla sua ex moglie. “Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera, non era stata invitata a quel concerto... sono tutti imbottiti di verità non giuste. Prima di andare ho chiesto che concerto fosse, era per l’Economic Forum che si tiene da 15 anni: questa volta hanno scelto me, e sono andato”, spiega Al Bano Carrisi che non ha gradito le parole dell’ex Romina Power, che pubblicamente si è unita al coro di critiche per aver scelto di esibirsi in Russia. Una scelta dettata da pochi ma semplici ideali: “Ho notato una gran voglia di pace, mentre pensavo ci fosse stato di guerra. Invece non c’era la tensione: che cosa ne sappiamo noi di quel che accade lì, io ho visto la normalità. Dopo che ho mostrato i documenti all’arrivo, i gendarmi hanno anche voluto farsi fare una foto con me”.

Il cantante, poi, racconta che proprio Romina – dopo il divorzio – non ha rispettato alcuni patti. “Lei ha fatto la sua scelta, io non ho avuto niente da dire e tutto da soffrire... in silenzio educato ho fatto la mia scelta.

Non ha saputo mantenere i patti, secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile”, dice senza timore di smentita.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica