"Romina ha violato i patti dopo il divorzio". Le rivelazioni di Al Bano

In una intervista a 360 gradi rilasciata a La Stampa, Al Bano è un fiume in piena. In un primo momento il cantante 82enne attacca l’ex moglie Romina Power, che avrebbe violato i patti con i suoi figli. Poi, a stretto giro, se la prende i conduttori del Festival di Sanremo che, a suo dire, non lo invitano più e lo trattano male. Ecco cosa ha detto il famoso cantante italiano.

In primis sulla sua ex moglie. “Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera, non era stata invitata a quel concerto... sono tutti imbottiti di verità non giuste. Prima di andare ho chiesto che concerto fosse, era per l’Economic Forum che si tiene da 15 anni: questa volta hanno scelto me, e sono andato”, spiega Al Bano Carrisi che non ha gradito le parole dell’ex Romina Power, che pubblicamente si è unita al coro di critiche per aver scelto di esibirsi in Russia. Una scelta dettata da pochi ma semplici ideali: “Ho notato una gran voglia di pace, mentre pensavo ci fosse stato di guerra. Invece non c’era la tensione: che cosa ne sappiamo noi di quel che accade lì, io ho visto la normalità. Dopo che ho mostrato i documenti all’arrivo, i gendarmi hanno anche voluto farsi fare una foto con me”.

Il cantante, poi, racconta che proprio Romina – dopo il divorzio – non ha rispettato alcuni patti. “Lei ha fatto la sua scelta, io non ho avuto niente da dire e tutto da soffrire... in silenzio educato ho fatto la mia scelta.