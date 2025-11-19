Paura per Rosanna Banfi: dopo 16 anni il tumore si è ripresentato

Un annuncio che nessuno si aspettava. Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi, ha comunicato tramite il suo profilo Instagram il ritorno di quello che definisce " l’ospite indesiderato ": il tumore che aveva combattuto e sconfitto sedici anni fa.

L’annuncio sui social

Nel post pubblicato su Instagram, Rosanna racconta con lucidità, coraggio e anche un pizzico di ironia ciò che le sta accadendo: " Dopo 16 anni l’ospite assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della mia casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cuo**. Tutto qua ".

Parole accompagnate dalla foto di uno spirometro incentivante, strumento utilizzato dopo gli interventi chirurgici, a testimoniare che la nuova battaglia è già iniziata.

Il sorriso dopo l’operazione

L’attrice si è sottoposta a un nuovo intervento, senza però entrare nei dettagli clinici. Nelle storie Instagram appare con un pigiama grigio, un drenaggio chirurgico e soprattutto un sorriso carico di determinazione: il segno di chi ha già affrontato questo percorso e non intende arretrare.

Il tumore, come ha fatto capire, non ha colpito lo stesso punto del passato, ma una “ stanza diversa ” del suo corpo. Una metafora che rende chiaro il suo approccio: fermezza, chiarezza, e nessun vittimismo.

Il precedente

Rosanna Banfi aveva ricevuto la diagnosi di tumore al seno nel 2009, affrontando due interventi chirurgici, terapie e un percorso che negli anni non ha mai nascosto. Nel 2024, ricordando le operazioni, aveva scritto sui social: " Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data, l’avrai metabolizzato. È vero… Ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare solo la medicina ".

In quel lungo post, l’attrice aveva espresso parole forti a sostegno della scienza: " Non fatevi incantare da terapie alternative. Potete affiancare yoga o erbe, ma non vi faranno guarire. Fidatevi dei medici, dei ricercatori, degli oncologi, degli infermieri. Le terapie oggi sono più leggere e si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire ".

Un messaggio di forza e consapevolezza

Il nuovo annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno, ma il tono è quello di una donna che non ha alcuna intenzione di lasciarsi travolgere. Nessun dettaglio sui trattamenti è stato diffuso, e Rosanna ha scelto di mantenere la riservatezza su una parte del percorso che considera profondamente personale.

Quello che invece ha voluto condividere è l’atteggiamento: determinato, lucido, combattivo. E soprattutto un invito implicito alla prevenzione e alla fiducia nella medicina, che già una volta le ha permesso di tornare alla vita dopo la diagnosi.

L’affetto del pubblico

In poche ore il post è stato sommerso di messaggi di affetto, sostegno e ammirazione: colleghi, amici, fan e volti dello spettacolo si sono stretti attorno

all’attrice e alla famiglia Banfi. Rosanna affronta ora unadella sua storia, con la stessa forza che l’ha accompagnata in passato. E con la consapevolezza che, ancora una volta, non è sola.