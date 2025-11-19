Paura per Rosanna Banfi: dopo 16 anni il tumore si è ripresentato

Un annuncio che nessuno si aspettava. Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi, ha comunicato tramite il suo profilo Instagram il ritorno di quello che definisce "l’ospite indesiderato": il tumore che aveva combattuto e sconfitto sedici anni fa.
L’annuncio sui social
Nel post pubblicato su Instagram, Rosanna racconta con lucidità, coraggio e anche un pizzico di ironia ciò che le sta accadendo: "Dopo 16 anni l’ospite assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della mia casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cuo**. Tutto qua".
Parole accompagnate dalla foto di uno spirometro incentivante, strumento utilizzato dopo gli interventi chirurgici, a testimoniare che la nuova battaglia è già iniziata.
Il sorriso dopo l’operazione
L’attrice si è sottoposta a un nuovo intervento, senza però entrare nei dettagli clinici. Nelle storie Instagram appare con un pigiama grigio, un drenaggio chirurgico e soprattutto un sorriso carico di determinazione: il segno di chi ha già affrontato questo percorso e non intende arretrare.
Il tumore, come ha fatto capire, non ha colpito lo stesso punto del passato, ma una “stanza diversa” del suo corpo. Una metafora che rende chiaro il suo approccio: fermezza, chiarezza, e nessun vittimismo.
Il precedente
Rosanna Banfi aveva ricevuto la diagnosi di tumore al seno nel 2009, affrontando due interventi chirurgici, terapie e un percorso che negli anni non ha mai nascosto. Nel 2024, ricordando le operazioni, aveva scritto sui social: "Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data, l’avrai metabolizzato. È vero… Ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare solo la medicina".
In quel lungo post, l’attrice aveva espresso parole forti a sostegno della scienza: "Non fatevi incantare da terapie alternative. Potete affiancare yoga o erbe, ma non vi faranno guarire. Fidatevi dei medici, dei ricercatori, degli oncologi, degli infermieri. Le terapie oggi sono più leggere e si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire".
Un messaggio di forza e consapevolezza
Il nuovo annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno, ma il tono è quello di una donna che non ha alcuna intenzione di lasciarsi travolgere. Nessun dettaglio sui trattamenti è stato diffuso, e Rosanna ha scelto di mantenere la riservatezza su una parte del percorso che considera profondamente personale.
Quello che invece ha voluto condividere è l’atteggiamento: determinato, lucido, combattivo. E soprattutto un invito implicito alla prevenzione e alla fiducia nella medicina, che già una volta le ha permesso di tornare alla vita dopo la diagnosi.
L’affetto del pubblico
In poche ore il post è stato sommerso di messaggi di affetto, sostegno e ammirazione: colleghi, amici, fan e volti dello spettacolo si sono stretti attornoall’attrice e alla famiglia Banfi. Rosanna affronta ora una nuova pagina della sua storia, con la stessa forza che l’ha accompagnata in passato. E con la consapevolezza che, ancora una volta, non è sola.