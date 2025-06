Rudy Zerbi sbotta nel fuorionda: cosa lo ha fatto infuriare (e cosa centra la fidanzata)

Ascolta ora 00:00 00:00

Rudy Zerbi diventa virale dopo il fuorionda avuto con Rosita Celentano. Parlando al telefono con la conduttrice televisiva, Zerbi si è lasciato andare a uno sfogo che ha decisamente divertito gli utenti dei social network. Al centro della questione, la giovane fidanzata del personaggio televisivo, Grace Raccah. A detta del produttore discografico sarebbero in molti a scambiarla per sua figlia; cosa che, ovviamente, non gli fa piacere.

Il siparietto è nato da un'idea di Rosita Celentano, che ha deciso di telefonare a Rudy Zerbi mentre si trovava nello studio di Radio Deejay, ospite di Animal House. La donna intendeva fare uno scherzo all'amico, pertanto lo ha chiamato per poi metterlo subito in vivavoce. Ovviamente l'altro non sapeva di essere registrato, pensava piuttosto che si trattasse di un fuorionda. "Chi porta meglio gli anni tra me e mia cugina?" , ha chiesto Rosita Celentano, riferendosi ad Alessandra Celentano.

Zerbi, ovviamente, conosce bene Alessandra Celentano, avendo entrambi fatto parte del programma Amici. "Senza dubbio tu" , ha risposto prontamente il conduttore televisivo. "Bravo amore, e tu lo sai che io ho due anni in più della tua cara compare" , è stata la risposta della Celentano. "Però ti posso dire una cosa?" , ha aggiunto Zerbi. "A te voglio bene per motivi storici, però tua cugina la amo proprio".

"Vabbe', ma lo so, è giusto così" , ha risposto la Celentano. I due hanno quindi continuato a scherzare, scambiandosi aneddoti divertenti. Rosita Celentano ha raccontato di essere stata addirittura scambiata per la nipote di Alessandra. A quel punto Zerbi si è lasciato andare a uno sfogo. "Io ho una fidanzata che è già la seconda volta in due anni che la scambiano per mia figlia" , ha protestato, fra il serio e il faceto. "'Ah, c'è anche sua figlia?' Nonostante sia la madre di una figlia, non è che sia una bambina, eh".

La fidanzata di Rudy Zerbi è Grace Raccah, figlia

"A volte la gente non si rende mica conto".

dell'imprenditore di moda Daniele Raccah. La giovane ha 34 anni, ossia 22 meno di Zerbi, ma non è certamente una bambina. Tuttavia, come ha commentato la Celentano: