Sabrina Ferilli pungente sui Ferragnez, Lapo pazzo di Joana, la verità di Elettra Lamborghini su Belve

Alla vigilia dell'inizio della settimana sanremese, i gossip più pungenti iniziano a coinvolgere alcuni protagonisti del prossimo Sanremo. C'è chi fa rivelazioni nonsense (Elettra Lamborghini), chi ironizza su Fedez e Chiara Ferragni (Sabrina Ferilli), chi fa dichiarazioni d'amore (Lapo Elkann) e chi pare abbia litigato con la figlia (Totti).

Lapo Elkann pazzo di Joana: "Grazie a lei sono la versione migliore di me"

Sono lontani i tempi in cui Lapo Elkann si divertiva in barca con bellissime modelle. Il nipote dell'avvocato Agnelli ha trovato la sua "scarpa" e ha messo la testa a posto. " Joana è la donna che cercavo da molto tempo e l'ho trovata. Sono felice e innamorato ", ha dichiarato Lapo al settimanale Gente, parlando della moglie Joana Mascarenhas de Lemos, ex pilota di rally portoghese, sposata nel 2021. Una dichiarazione d’amore in piena regola per la donna che ha cambiato la sua vita: " Joana mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e ogni mattina, quando mi sveglio, sono orgoglioso di vedere la donna che ho al mio fianco ". Si attende la replica della moglie.

Francesco Totti e la lite con la figlia Chanel: "Periodo complesso"

L'ultimo gossip su Francesco Totti non riguarda l'ex moglie e neppure l'attuale fidanzata bensì la figlia Chanel. Il settimanale Oggi ha rivelato che il Pupone e la figlia Chanel avrebbero vissuto un periodo difficile nei giorni successivi alla separazione da Ilary. " Francesco e Chanel hanno vissuto un periodo molto complesso del loro rapporto dopo la separazione dell'ex calciatore da Ilary Blasi che li ha portati a un momento di allontanamento" , riferisce la rivista, senza chiarire però i motivi del "litigio". A giudicare dalle foto condivise negli ultimi mesi dalla ragazza e dalle recenti vacanze trascorse insieme a Santo Domingo, però, tra padre e figlia sembra essere tornato il sereno.

Sabrina Ferilli, le parole su Fedez e Chiara Ferragni infiammano il web

Tutti ne parlano, tutti commentano. La vicenda che da giorni vede protagonisti Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona non smette di fare discutere, sfamando gli appassionati di gossip. Il popolo dei social sembra essersi schierato dalla parte dell’imprenditrice digitale (basta guardare i dati dei follower) ma c’è anche chi – come Sabrina Ferilli – ha scelto di rimanere super partes o meglio ha scherzato sulla necessità di farsi i fatti propri. Subito dopo la pubblicazione della lettera fiume di Chiara Ferragni, infatti, l’attrice romana ha condiviso su Instagram una frase irriverente che ha letteralmente infiammato il web: " Ormai, quando vedo qualcuno che si fa i cazzi propri mi commuovo" . Sempre pungente.

Elettra Lamborghini su Belve: "Non avevo capito il gioco"

Non è mai troppo tardi per giustificarsi. Così, tre anni dopo i fatti avvenuti a Belve, Elettra Lamborghini ha rivelato come mai non permise alla Rai e alla produzione del programma di mandare in onda la sua intervista. Piccolo recap: febbraio 2022, Elettra Lamborghini è ospite di Francesca Fagnani a Belve e registra la sua intervista ma la puntata non va in onda perché la cantante non firma la liberatoria. Perché? L’artista ne ha parlato con Alessandro Cattelan nel suo podcast: " Non lo avevo mai visto questo programma, pensavo fosse un’intervista normalissima. Anche se devo dire che è molto bello, un bello show. Ho fatto un sacco di figuracce! Infatti, ho capito un po’ Teo. Stavo smentendo tutte quelle cose assurde che a volte escono sui social.

Alla fine, mi sentivo di essere a Le Iene! Non ho firmato e non so nemmeno perché in realtà… L’intervista era venuta molto figa, quando mi aveva chiesto che Belva mi sentissi, ho detto sia cane, poi cavallo, poi leopardo. Insomma, non avevo capito il gioco". Una risposta nonsense che lascia ancora con il dubbio: perché Elettra non ha firmato la liberatoria?