Il salotto sul mare di Valentino, la storia e il valore del leggendario yacht TM Blue One

Tra i beni più rappresentativi lasciati da Valentino Garavani, scomparso a Roma il 19 gennaio 2026, spicca senza dubbio il suo yacht, il TM Blue One, imbarcazione lunga 46 metri costruita nel 1988. Un vero simbolo dello stile di vita dello stilista, non solo per il prestigio ma anche per la storia che porta con sé.

Ecco quanto vale

Secondo una perizia redatta dallo studio tecnico del comandante Alberto Bertacca, il valore attuale dello yacht è stimato in 12,4 milioni di euro. L’imbarcazione era stata riscattata dal leasing nel 1994 e, come riportato sul Corriere della Sera, rappresenta tuttora una voce di spesa significativa, oltre un milione di euro l’anno tra costi e gestione. Il TM Blue One è infatti amministrato dalla Seaboats, società interamente controllata da Valentino e incaricata del noleggio dell’imbarcazione.

Il party per Il diavolo veste Prada

Nel corso degli anni, lo yacht ha fatto da cornice a eventi esclusivi e incontri d’élite. Tra i più celebri, spicca il party organizzato nel 2006 a Venezia in occasione dell’uscita del film Il diavolo veste Prada. A bordo erano presenti alcune delle protagoniste del film, Meryl Streep e Anne Hathaway, insieme a un numero selezionato di ospiti internazionali. Tra gli invitati figuravano anche David e Victoria Beckham, a conferma del ruolo dello yacht come salotto galleggiante del jet set mondiale.

Le rotte del Mediterraneo amate dallo stilista

Il TM Blue One ha navigato per molto tempo lungo le rotte più affascinanti del Mediterraneo, toccando località particolarmente care a

Valentino. Da Capri alla Calabria, passando per la Spagna, le Cicladi greche, l’Arcipelago Toscano e Viareggio, porto frequentato abitualmente dallo stilista, lo yacht è stato un punto di riferimento costante delle sue estati.