Sanremo, Antonella Clerici in lacrime durante l'omaggio a Fabrizio Frizzi

Momento toccante sul palco dell'Ariston grazie al tributo a Fabrizio Frizzi a pochi giorni di distanza dal suo compleanno, ricorrenza nella quale il conduttore avrebbe compiuto 67 anni. " Avrei voluto fossimo in quattro: manca solo Fabrizio Frizzi ", aveva detto Carlo Conti in conferenza stampa poche ore prima della diretta. Ma il conduttore, scomparso prematuramente nel 2018, sul palco nella prima serata del festival di Sanremo c'è stato comunque. Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno voluto rendergli omaggio, facendo riecheggiare la sua voce all'interno dell'Ariston e l'emozione è stata forte.

Le lacrime di Antonella Clerici

L'omaggio a Fabrizio Frizzi era previsto nella scaletta della serata intorno alle ore 21.20 subito dopo l'ingresso di Antonella Clerici. Scesa la scalinata, dopo un breve scambio di battute, Carlo Conti ha interrotto la gara canora e ha ricordato l'amico e collega scomparso il 26 marzo 2018 a seguito di un'emorragia cerebrale e lo ha omaggiato, mandando l'audio del brano "Un amico in me", cantata proprio da Fabrizio Frizzi. Dopo le prime note, con la voce di Frizzi che riempiva il teatro, Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime e, dopo avere rivolto uno sguardo al cielo, ha cercato di trattenere i singhiozzi. Commossi anche Carlo Conti e Gerry Scotti, che al termine della canzone si è asciugato le lacrime, ringraziando Carlo per avere voluto fortemente il tributo a Frizzi.

"Un amico in me"

La canzone fu scritta da Riccardo Cocciante e venne inserita come colonna sonora nel film animato della Disney-Pixar “Toy story” di cui Fabrizio Frizzi era doppiatore. Il conduttore prestò la voce al protagonista del cartone Woody e proprio nel film animato cantava "Un amico in me", brano che lo ha accompagnato lungo la sua carriera e che lo ha fatto amare anche dai più piccoli.

Il saluto sui social di Antonella Clerici

Prima della diretta Antonella Clerici aveva incontrato la vedova di Frizzi, Carlotta Mantovan, che era seduta in platea ospite della serata.

Tra le due donne c'è stato un abbraccio prima dell'inizio della prima puntata del Festival e dal palco, proprio alla moglie di Frizzi, la conduttrice di "E' sempre mezzogiorno" ha rivolto un abbraccio virtuale subito dopo l'omaggio. Tornata in camerino per cambiarsi d'abito in vista della seconda uscita, la Clerici ha condiviso suuna foto salutando con affetto l'amico e collega: "Ciao Fabrizio".