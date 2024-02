Da Sanremo a Balocco: così i Ferragnez non hanno retto alla lunga crisi

Fedez sembra essere tornato a casa dei genitori dopo la rottura con Chiara Ferragni. Da domenica, infatti, il rapper non dormirebbe più nel superattico, per altro di proprietà della moglie, in cui la coppia si era trasferita non più tardi di tre mesi fa con i figli. Le indiscrezioni di questa mattina hanno trovato conferma da varie fonti e l'influencer potrebbe ufficializzare il tutto domenica prossima, ospite da Fabio Fazio. Una conferma che arriverebbe ad appena una settimana dall'uscita del rapper dalla casa coniugale, in che dà forti indizi sul fatto che la crisi vada avanti da tempo e che l'uscita dall'appartamento rappresenti solamente l'ultimo step di un percorso durato molto tempo per la coppia.

Tutto sarebbe scoppiato nel febbraio 2023, quando i due sono stati protagonisti, ognuno a modo suo, del festival di Sanremo. Ferragni è stata la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, Fedez, invece, ha condotto dalla Riviera, per la Rai, il suo podcast Muschio Selvaggio, è stato uno degli artisti della line-up della nave da crociera ed è anche salito sul palco con gli Articolo 31 per la serata duetti. Oltre a essere stato la contestata spalla del siparietto con Rosa Chemical durante l'ultima serata, quando sedeva in prima fila al teatro Ariston. Il Festival sarebbe dovuto essere la rampa di lancio di Ferragni verso il pubblico generalista ma i suoi piani sono stati rovinati proprio dal marito, che le ha sottratto i riflettori a cui lei tanto ambiva. Quella "sindrome della falena", come l'ha definita Selvaggia Lucarelli, è stata la prima vera causa della crisi.

Incapace di lasciare l'occhio di bue agli altri, il rapper ha messo in ombra la moglie innescando polemiche che hanno fatto a lungo parlare di lui, nonostante sarebbe dovuto essere il festival di Sanremo di Ferragni. Da quel momento tra i due si è aperta una crepa talmente grande da essere visibile anche dal pubblico, perché la favola della famiglia del Mulino Bianco è buona solo per la narrazione social. Dalle liti e dalle piccole crisi, ovviamente, i Ferragnez non sono mai stati esenti al pari di ogni famiglia. Ma nel momento in cui compare voragine come quella post-Sanremo è difficile tenerla lontana dall'occhio vigile dei social. Da quel passaggio a vuoto i due sembravano essere riusciti a uscire, anche grazie alla terapia di coppia. Tuttavia, Sanremo ha rappresentato un punto di non ritorno per la coppia, che era evidentemente in sofferenza come dimostrano le voci che hanno iniziato a circolare alla fine dell'estate, quando i due sembravano vicini alla separazione.

Ferragni, però, era riuscita a mantenere unita la coppia nel momento di maggiore difficoltà per Fedez a seguito di complicazioni derivanti dall'operazione subita nel 2022 per l'asportazione di un tumore al pancreas. La malattia del marito, la necessità di dare serenità ai bambini, sembrano essere stati più forti di qualunque dissapore ma quando sull'influencer si è abbattuta la tempesta perfetta con l'indagine sul pandoro Balocco, partita da una sanzione dell'Antitrust e proseguita con l'iscrizione nel registro degli indagati per truffa, la coppia sembra non aver retto. Voci vicine alla coppia sostengono che Fedez non sia stato in grado di sostenere adeguatamente la moglie in un momento così complicato come, invece, lei aveva fatto con lui. E anche all'esterno non sono passati inosservati alcuni passaggi dubbi del rapper, che dopo essersi in qualche modo dissociato, sostenendo che le sue operazione benefiche fossero completamente chiare e che lui e la moglie erano due entità separate, ha reagito in modo scomposto contro i giornalisti, vanificando l'operazione low-profile.

Ora lui sarebbe andato via di casa, lei vivrebbe da sola (con collaboratori e tate) e con i figli nel superattico appena acquistato e domenica potrebbero scriversi definitivamente i titoli di coda di una storia d'amore nata con una canzone nel 2016. Una storia d'amore nata e vissuta sui social, nascita dei figli inclusa, che non ha saputo reggere alla prima vera prova a cui la coppia è stata sottoposta. Non è né il primo e né l'ultimo matrimonio mediatico che implode ma è uno dei pochi che coinciderà con la fine di una epopea, quella dei Ferragnez, e forse anche di un'epoca social.