"Prenditi i miei soldi". Il testo di Fedez e quel riferimento alla donna da "tenere lontana"

Mancano esattamente 7 giorni all'inizio del festival di Sanremo, il primo del post-Amadeus. Tuttavia, in questi giorni che precedono l'avvio della kermesse, le canzoni sono passate in secondo piano. Gli intrighi amorosi che intrecciano gran parte dei concorrenti in gara stanno catalizzando l'attenzione ma è soprattutto Fedez ad attirare a sé i gossip. Il rapper sarà in gara con "Battito" e nelle ultime ore, come tradizione, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha diffuso in anteprima i testi delle canzoni, anche quello di Fedez nel quale, dopo quanto emerso dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, è impossibile non leggere riferimenti alla storia con la sua amante, o ex amante. Senza il caos generato dall'ex re dei paparazzi, infatti, la maggior parte delle persone avrebbe ipotizzato che quelle parole fossero rivolte a Chiara Ferragni, ma ora il quadro sembra essere molto chiaro. Anche se, al settimanale, Fedez ci tiene a dire che " è una canzone d’amore dedicata a una donna che in realtà non esiste, e rappresenta la depressione ".

Il rapper canta: " Ti porterei in terapia solo per farti capire il male che fai ". E in un secondo passaggio aggiunge: " Quando mi trovo a parlare di te sei la carne è viva. La mente è schiva, vaga nel buio più buio che c’è. Sento un pugno nello stomaco, le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni. Forse mento quando ti dico 'sto meglio'. Stringimi, avvolgimi poi lasciami respirare ". In queste parole, Fedez pare si rivolga alla depressione, personificata con una donna. Tuttavia, i tira e molla che ci sarebbero stati nella relazione con Angelica Montini, che si è sviluppata durante il matrimonio con Ferragni, sembrano essere fotografati in questo e negli altri passaggi di "Battito", dove a un certo punto Fedez canta: " Sto contando i battiti, siamo così fragili, ci feriamo anche sfiorandoci. Ti ho odiata te lo giuro, facciamo un po’ ciascuno ". E ancora: " Prenditi i sogni, pure i miei soldi. Basta che resti lontana da me ". Riferimenti ambigui, volutamente ambigui, che solleveranno più di qualche discussione.

I riferimenti alla depressione sono comunque espliciti nel testo del cantante, particolarmente introspettivo e crudo nelle esternazioni sulla malattia. " Dovremmo affrontare i problemi di salute mentale come si fa con qualsiasi altra malattia ", dice Fedez a Tv Sorrisi e Canzoni, mentre nel suo brano canta: " Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi ". Emerge la voglia di guarire dalla depressione ma anche le difficoltà che emergono in questi tentativi. E non erano del tutto infondati i messaggi preoccupati arrivati via social durante la presentazione dei "Battito" a "Sarà Sanremo", quando Fedez è apparso assente, poco lucido e in gravi difficoltà.

Corona ha parlato di un tentativo autolesionista del rapper con conseguente intervento del medico epoco prima della sua salita sul palco. Una reazione alla comunicazione da parte di Montini che tra loro era finita.