Chiara Ferragni e Achille Lauro, cosa c'è dietro il retroscena rivelato da Fabrizio Corona

Chiara Ferragni e Achille Lauro al centro del gossip per una presunta liaison

Che Federico Maria, in arte Fedez abbia avuto amicizie altalenanti è un fatto ormai appurato, ma da due giorni a questa parte, come alla fine di un avvincente giallo, tutte quelle che erano le certezze, a due pagine dalla fine vengono rivoltate. Questa nota letteraria per tornare al gossip più bollente del momento, quello che riguarda il presunto triangolo amoroso tra Chiara Ferragnez, Fedez e l'ex amico di lui e co-autore del brano "Mille", il cantante Achille Lauro.

Il recap

Come nelle avvincenti serie è però giusto fare un breve riassunto per comprendere a pieno quello che Fabrizio Corona ha rivelato nella terza puntata di "Falsissimo" e che ha promesso di ampliare in una prossima puntata in onda il 10 febbraio, incentrata su Chiara Ferragni. Tornando alla vicenda, "Lady Whistledown" così la rete ha soprannominato Fabrizio Corona paragonandolo al personaggio di "Bridgerton" che svelava i segreti più impensabili dei personaggi più in vista, aveva rivelato che il vero amore di Fedez, donna per cui avrebbe addirittura tentato il suicidio, non era Chiara Ferragni, ma una ragazza della Milano bene, Angelica Montini.

A lui aveva risposto con alcune stories Chiara Ferragni che pur ammettendo di essere a conoscenza dei fatti e per questo aver mandato via di casa Fedez, avrebbe voluto tenere tutto in segreto per proteggere i figli, facendo inoltre capire che sia Fedez che Fabrizio Corona fossero d'accordo sul rivelarla.

La risposta di Lady Whistledown

Fabrizio Corona, ormai per tutti Lady Whistledown, aveva risposto alle storie promettendo come detto una puntata speciale di Falsissimo che avrebbe rivelato anche i retroscena della Ferragni dando però un'anticipazione clamorosa, su un presunto tradimento di lei con il cantante Achille Lauro, che per questo avrebbe rotto l'amicizia con il marito Fedez.

Cosa c'è di vero?

Una vera e propria bomba (e non la prima), ma cosa c'è di vero in questa ultima rivelazione? Al momento solo dettagli e qualche ipotesi, ad iniziare proprio dal motivo della lite tra Fedez e Lauro che ora sembrerebbe evidente. Sull'argomento è anche intervenuto Alessandro Rosica che ha confermato che l'amicizia tra i due sarebbe finita dopo aver scoperto la presunta relazione segreta tra lui e la sua ormai ex moglie.

Sempre secondo Rosica, la Ferragni avrebbe partecipato ad una festa a casa di Achille Lauro e " sarebbe rimasta lì tutta la notte ". Dopo quel momento si sarebbero frequntati per alcuni giorni con le amiche di lei che avrebbero "coperto" la storia. La cosa venne fuori grazie ad alcuni messaggi che Fedez scoprì sul telefono della ex moglie e per questo andò direttamente a parlare con Achille Lauro che gli conferò la presunta avventura. " Da quel momento -dice Rosica - ognuno per la sua strada ".

La parola "amore"

Un altro particolare esce poi fuori da una vecchia storie della Ferragni che sta girando ora nuovamente in rete. Un video in cui sono presenti Fedez e Achille Lauro, probabilmente al tempo in cui i due avevano avuto la collaborazione artistica: " Amore guarda con chi sono " dice nel video Fedez a Chiara, e al suo fianco compare Lauro che risponde: " Ciao amore, ci vediamo a Roma ". Immediata la replica del rapper: " Come amore, scusami? ". All'epoca finì tutto in una risata ma ora la rilettura della cosa potrebbe dare un nuovo finale.

E ancora oggi Dagospia in una "Dagonota" racconta come Chiara qualche tempo fa fosse andata sull'isola di Albaella di proprietà dei Marcegaglia dove Lauro aveva affittato una villa. Sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino la Ferragni fece di tutto per non farsi riconoscere proprio perché era andata lì ad incontrare Achille Lauro. Forse nell'ansia commise un errore.

Alla reception dell’isola, che è di proprietà privata, chiese di Villa Marcegaglia. Una richiesta che portò gli addetti alla reception a chiamareal posto di Achille Lauro. Un misunderstanding che scoperchiò la verità.