Sara Carbonero operata d'urgenza a Lanzarote. Come sta la ex moglie di Iker Casillas

Sono ore di angoscia per la famiglia di Sara Carbonero, che si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva a seguito di un delicato intervento all'addome. La giornalista spagnola, ex moglie del portiere Iker Casilla, è finita in ospedale dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a Lanzarote, alle isole Canarie, insieme al compagno Jota Cabrera, e un gruppo di amici. Fonti vicine a Carbonero fanno sapere che i problemi di salute che l'hanno fatta finire in ospedale non sono legati al tumore alle ovaie, che le fu diagnosticato nel 2019, ma la situazione rimane critica.

Il malore e l'intervento

L'ex moglie di Iker Casilla si stava godendo una vacanza alle isole Canarie quando, il 2 gennaio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un malore che ha richiesto un intervento chirurgico. " Ha sofferto di forti dolori addominali ", riferisce la rivista spagnola Hola: "Dolori che l'hanno costretta a sottoporsi a un intervento, ma chi le è vicino sottolinea che la sua situazione non è allarmante. Non è in gravi condizioni ma resta in terapia intensiva per un monitoraggio più attento. Ma è sveglia e si sta riprendendo ". Fonti vicine alla giornalista hanno fatto sapere che nelle prossime ore Sara verrà trasferita in reparto e inizierà la fase di recupero, durante la quale rimarrà alle Isole Canarie. "Per il momento rimarrà in quell'ospedale. Non c'è urgenza di trasferirla in un altro ospedale ", riferisce Hola.

L'ultimo post sui social

Sei giorni fa, in occasione dell'inizio del nuovo anno, Carbonero aveva rivolto un augurio speciale a se stessa e ai suoi follower su Instagram: " Ultimamente mi faccio vedere poco qui ma volevo augurare a tutti voi un anno pieno di pace e tranquillità, di momenti che contano e di persone che aggiungono. Da qualche anno, il mio desiderio è sempre lo stesso. Tanta salute e tanto amore a tutti. Che quest'anno porti sorrisi, divertimento e tanti momenti di quelli belli che la nostra anima ha bisogno di vivere. Buona musica, illusione, voglia e coraggio per poter affrontare gli ostacoli che la vita ci pone e l'atteggiamento positivo ".

Sara Carbonero era salita alla ribalta della cronaca rosa internazionale nel 2010 quando, in occasione deiin Sudafrica, aveva ufficializzato la relazione con il portiere della Spagna, Iker Casillas, con un bacio in diretta TV durante un'intervista post-partita.