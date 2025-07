Sarah Toscano travolta dalle offese degli hater. L'odio social torna ancora

Dall’essere “ingrassata troppo” a rovinare addirittura l’intero mercato musicale italiano. Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, è finita al centro di una bufera social per un video pubblicato su TikTok in cui si esibisce con disinvoltura sul palco. Tanto è bastato per scatenare l’odio online.

E, come spesso accade, si è passati dal piano musicale a quello fisico. In molti hanno commentato il corpo di Sarah con espressioni poco adeguate accusandola di essere “inadatta” a ballare, “appesantita”, “ingrassata”. La risposta dei suoi follower non è ovviamente mancata. A intervenire, tra gli altri, è la pagina che raccoglie i fan di Angelina Mango, la cantante che ha vinto Amici un anno prima di Sarah Toscano e che si è ritrovata a fronteggiare negli ultimi mesi problemi personali. "Sarah Toscano è bellissima e sta benissimo così. Non imparate mai e non riuscite proprio a stare in silenzio", hanno commentato i fan della vincitrice del Festival di Sanremo del 2024. “La storia di Angelina non vi insegnato nulla, vero?”, hanno risposto per le rime sui social, in riferimento alle forti pressioni e ai commenti velenosi che la cantante aveva ricevuto sul suo corpo, a seguito della magrezza mostrata prima di annunciare una pausa dalla musica.

Purtroppo, infatti, non sono mancati alcuni commenti anche dal punto di vista musicale. In un altro video, con il suo brano Amarcord, nel punto più impegnativo della canzone, ovvero l’acuto finale, la Toscano incappa in una stecca.

Da qui la reazione sproporzionata sui social: “In questo video di Sarah Toscano c’è tutta la rovina di un mercato musicale che dà spazio al dilettantismo. Nemmeno nel karaoke più disgraziato di provincia si sente un abominio del genere. Solo in Italia, e solo grazie ad Amici, una “cantante” così può avere una carriera”.