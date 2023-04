"Saremmo degli idioti se...". Arriva il quarto figlio per Blake Lively e Ryan Reynolds

Ryan Reynolds e Blake Lively sono diventati da poco genitori del loro sesto figlio e l’attore, la scorsa settimana, sul tappeto rosso dei Canadian Screen Awards, ha raccontato ai microfoni di ET Canada del cambiamento avvenuto all’interno della loro famiglia che si è allargata da 5 a 6 persone.

L’arrivo del quarto figlio

L’attore di Deadpool, alla richiesta di parlare della sua famiglia, ha esordito ironicamente e così, chiacchierando con Morgan Hoffman di ET Canada, ha detto: “Non li ho ancora conosciuti, ma sembrano fantastici” – poi ha aggiunto - “Hanno un profilo Instagram privato che seguo”.

È a questo punto che Ryan Reynolds è tornato serio sull’argomento rivelando che, in realtà, l’allargamento del nucleo familiare non è stato poi così tanto difficile come si aspettava. “Insomma, da due a tre è stato un salto enorme… da tre a quattro un po’ meno”, ha confessato l’attore naturalizzato statunitense. Riguardo alla moglie, Blake Lively, ha spiegato di non potere parlare al suo posto, ma da quanto osservato, secondo lui lo stesso varrebbe anche per lei. “Non posso parlare per mia moglie, dico solo in base a quanto ho osservato. Ma ci piace”. Poi Ryan ha affermato: “Insomma, saremmo degli idioti a rifarlo se non ci piacesse”.

D’altronde è lo stesso Reynolds a rivelare a Morgan Hoffman di avere sempre desiderato una famiglia numerosa, dal momento che ha tre fratelli e anche Blake proviene da una famiglia in cui sono in 5. “Siamo entrambi i più giovani”, ha concluso l’attore.

La nascita del nuovo bebè

La coppia fino ad ora non aveva mai ufficialmente annunciato la nascita del loro quarto figlio. Nessun post, nessuna foto, tanto che ancora Ryan Reynolds e Blake Lively non hanno rivelato né il nome né il sesso del bebè. Infatti, l’attrice di Gossip Girl, lo scorso febbraio, ha semplicemente pubblicato uno scatto sul proprio profilo Instagram che la ritrae in compagnia della suocera e del marito accompagnata da una semplice didascalia: "Domenica impegnativa di Puppy Bowl 2023”. Nella foto, inoltre, è evidente anche l’assenza del pancione. I due sono anche genitori di tre figlie, tutte femmine, James, 8 anni, Inez, 6 anni, e Betty, 3 anni. Nel mese di febbraio, una fonte molto vicina alla famiglia ha rivelato a People che la coppia sarebbe molto serena e felice per l’arrivo del loro quarto figlio: “Blake e Ryan sono fantastici insieme. Ryan è un padre eccezionale. Ed è molto dolce con Blake. Sono entusiasti del nuovo arrivo in famiglia”. Sempre secondo la fonte, inoltre, anche le sorelle starebbero reagendo bene: “Le tre figlie si sono adattate alla grande”.