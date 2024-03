Pugno duro di Chiara Ferragni: scatta la diffida per Fedez

Nel 1989 al cinema è arrivato un film che è diventato una sorta di manifesto per le coppie che scoppiano. Nella Guerra dei Roses c’era Michael Douglas e Kathleen Turner che si sono fatti la guerra poco prima di un divorzio a sei cifre. Oggi, la finzione diventa realtà e la guerra si sposta dal grande schermo al mondo dei social, e i protagonisti sono Chiara Ferragni e Fedez. Sono sempre stati al centro dei gossip ma, come dimostrano gli avvenimenti degli ultimi periodi, l’attenzione nei loro riguardi si è trasformata in qualcosa di più dopo il famigerato pandoro-gate e poi la separazione della coppia. La situazione sembrava che avesse trovato una certa stabilità ma, come riportano le ultime notizie sull’ex coppia d’oro dei social, su di loro si è abbattuta una vera e propria bufera. E, questa volta, non sono i problemi giudiziari a parlare ma, più che altro, sono le vicissitudini personali.

Solo qualche giorno fa è stato Fedez a fare la prima mossa e a entrare a gamba tesa nel difficile momento che sta attraversando la coppia. Il rapper avrebbe invitato la ex moglie a non pubblicare più i volti dei loro figli, Leone e Vittoria, per evitare che vengano strumentalizzati e "usati per fare engagement", come ha riportato La Stampa in un articolo. La faccenda, però, non sarebbe di certo finita qui. Secondo quanto rivelato dal Quotidiano Nazionale, alla richiesta di Fedez sarebbe già arrivata la replica di Chiara Ferragni. Con una diffida avrebbe chiesto a Fedez di non parlare del loro matrimonio nell'intervista a Belve, programma di Rai Due e condotto da Francesca Fagnani, che lo vedrà ospite in una delle puntate della prossima stagione.