Fan censurati anche su Telegram. Il nuovo scivolone di Chiara Ferragni

Qualcuno lo ha definito un imbroglio, altri l'ennesimo errore di comunicazione. Fatto sta che Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro della polemica subito dopo essere sbarcata su Telegram. Mentre la causa di divorzio con Fedez sembra essere entrata nel vivo, l'imprenditrice digitale prova a cercare consensi su una nuova piattaforma, convinta di potere recuperare la credibilità e l'approvazione del suo pubblico, giocandosi la carta del "contatto diretto" con i fan. A quanto pare, però, l'operazione Telegram non è andata a buon fine e le critiche sono arrivate nuovamente.

Cosa succede sul canale Telegram della Ferragni

Oltre 56mila utenti - i fan più affezionati - si sono iscritti al suo canale Telegram "Chiara’s most loyal", ma subito si sono resi conto che la libertà di espressione non è stata garantita. Infatti, nei commenti non tutti termini sono consentiti, alcuni vengono bannati automaticamente e non riguardano questioni di etica e morale, ma Chiara Ferragni in prima persona. Secondo quanto evidenziato dalla blogger Serena Doe, alcuni termini legati alle vicende giudiziarie che vedono protagonista l'influencer, vengono immediatamente cancellati dai moderatori del canale. In sostanza quello che per i motori di ricerca sono le "stop words", che vengono ignorate. Ma in questo caso i termini vengono addirittura rimossi.

Le parole e i commenti cancellati

Facile intuire quali sia le parole bannate dal profilo Telegram di Chiara Ferragni: "beneficenza", "Oreo", "Balocco", "truffa" e ancora "pandoro" e persino "ospedale" e "uova di Pasqua". Una lista di parole proibite che magicamente vengono censurate dal sistema. Nessuna censura, invece, per i termini legati a Fedez e alla chiacchierata separazione. Termini come "matrimonio" e "divorzio" non vengono cancellati automaticamente dal sistema. A fare una riprova è stato il sito Mowmag, che in precedenza aveva parlato di questo sistema di censura come di una vera e propria strategia.

"Su Chiara's most loyal abbiamo provato a inserire diverse parole: ospedale, pandoro, Balocco, truffa, truffatrice, beneficenza e persino separazione. Niente, nessuna funziona. Ognuna di queste parole viene immediatamente cancellata dopo la pubblicazione. Abbiamo fatto diversi tentativi con un unico risultato: la censura", riferisce il sito. Insomma, niente è cambiato da Instagram a Telegram. Chiara Ferragni continua a temere il confronto con i suoi follower e non accetta che una parte del pubblico non la sostenga ma anzi la critichi.