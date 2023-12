"Scenetta da brividi", "Hater". Duro botta e risposta tra Giorgia Soleri e Gabriele Muccino

Volano gli stracci tra Gabriele Muccino e Giorgia Soleri. L’attivista e influencer, nota alla cronaca rosa per la storia con il frontman dei Maneskin, Damiano David (terminata non nel migliore dei modi), ha accettato di pubblicizzare un’app di dating. Tuttavia, la sua decisione non è stata presa affatto bene da molti dei suoi follower; in particolare, però, a catturare l’attenzione è stato un commento che non è sfuggito ai più attenti, dal momento che l’autore è proprio il regista italiano Gabriele Muccino. Da lì, l’inevitabile botta e risposta con la Soleri.

Il video di Giorgia Soleri

Forte dei suoi 765mila follower, Giorgia Soleri è stata individuata come “testimonial” per pubblicizzare un’app di dating, Bumble. Nel video pubblicato sui social, è evidente nella didascalia l’hashtag #ad, che sta ad indicare un contenuto pubblicitario, vale a dire che il content creator per realizzare quel contributo ha percepito un compenso in denaro.

Nel filmato messo in rete, si vede l’influencer che insieme ad altre due ragazze – tutte e tre vestite di giallo - mettono in scena un pigiama party, in cui svelano “tutti i segreti su come sopravvivere a feste e parenti, primi appuntamenti” e “‘do’s and dont’s’ nel dating contemporaneo”. Un post che ha scatenato una serie di commenti negativi ai danni della Soleri. “Che disagio, mi chiedo sempre come qualcuno possa seguirti volontariamente”, ha scritto un utente. “Manco a 15 anni facevo questi discorsi. Ma c'è una logica dietro sti dialoghi, oltre allo svilimento femminile con questi discorsi da scuola media e pensare all’altro come al bono? Con cui può scappare il bacio al museo, ma che ti ha paccato già 2 volte. Che belle le lotte femministe”, ha tuonato un’altra. E ancora: “Che scena stupida”.

Il commento di Gabriele Muccino

A catturare l’attenzione tra i tanti commenti, uno in particolare: quello di Gabriele Muccino. “Questa è una delle #ad più tristi che abbia mai visto. Capisco i soldi, ma l’imbarazzo di un concept così degradante… perché mortificarsi con questa scenetta da brividi?”, ha scritto il regista, ottenendo anche 441 like.

Immediata la replica di Giorgia Soleri che ha così risposto: “Pensa quanto è degradante e da brividi vedere Gabriele Muccino che fa l’hater qualsiasi nei confronti di una persona che ha la metà dei suoi anni, pensando dall’alto della sua carriera e del suo potere che a qualcuno possa interessare la sua opinione non richiesta sulle scelte professionali e non che altre persone compiono. se non fosse imbarazzante, riderei”. A quel punto, Muccino ha controbattuto senza remore: “Non sono affatto un hater. È un commento, puoi non accettarlo. Anzi dimenticalo proprio! L’imbarazzo della scenetta resta”.