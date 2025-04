"Ma scherziamo? Li ha già presi i soldi". Lo choc di Signorini: c'entra una concorrente del Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Grande fratello è ormai finito, anche questa edizione è stata archiviata ma l'eco continua a riverberare. Ancora per qualche giorno, sui concorrenti verrà posta un'attenzione residua fino a quando i fan non troveranno nuovi personaggi da seguire, magari nel nuovo programma The Couple che prenderà il via a breve. A far discutere in questi giorni, al di là delle paparazzate delle coppie nate nella Casa, vere o presunte che siano, è l'iniziativa del fandom di Zeudi Di Palma, arrivata quinta nonostante fosse tra le papabili per la vittoria. L'ex Miss Italia poteva contare su uno zoccolo duro di sostenitori dentro la Casa, inspiegabilmente per la maggior parte di origine ispanica, ma nonostante questo non è riuscita a mettere le mani sul montepremi. E allora i suoi fan hanno deciso di fare una colletta per raccogliere l'importo che Zeudi avrebbe potuto vincere se avesse finto il Grande fratello, causando lo stupore di Alfonso Signorini.

" Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba? ", sono le parole del conduttore nel corso della sua rubrica Boom. " Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene piagata. Ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello ", ha spiegato Signorini, sottolineando che la partecipazione di Zeudi, così come degli altri concorrenti, non è stata a titolo gratuito ma che hanno ricevuto un compenso per stare nella Casa. " Non solo prendono soldi per fare il Grande Fratello ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito ", ha proseguito, facendo intendere che nessuno è stato messo sul lastrico per aver preso parte al programma.