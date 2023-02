"Scusate...". E Marco Mengoni scoppia a piangere a Sanremo

Marco Mengoni è stato indicato come favorito per la vittoria di questo festival di Sanremo già diverse settimane prima dell'inizio della kermesse e i risultati fin qui raggiunti sembrano confermare le aspettative. Il cantante è in prima posizione, ieri ha vinto la serata duetti e questa sera è atteso per l'ultimo miglio di una gara che l'ha visto in testa fin dalla prima serata. " Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo ", ha detto oggi il cantante in conferenza stampa, visibilmente commosso ed emozionato. Un vero e proprio pianto per Marco Mengoni che, dopo giorni di tensione e a poche ore dalla serata che concluderà questa avventura, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, accolto dagli applausi della sala stampa.

" Sono anche le poche ore di sonno. Fortunatamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative ", ha detto con la voce rotta dai singhiozzi. La pressione e la tensione emotiva sono altissime per questo ragazzo, che seppur sulle scene da tanti anni è comunque ancora un "giovane" al cospetto dei grandissimi artisti, alcuni di questi sono in gara contro di lui proprio in questa edizione del Festival. " Me la sto godendo non tanto perché sono il favorito, ma perché è una figata. A Sanremo vincono il divertimento e la musica ".

In attesa della proclamazione di questa notte da parte di Amadeus, si hanno già informazioni su quello che è il brano più ricercato tramite Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento dei brani sconosciuti, quindi i brani che più hanno incuriosito gli utenti italiani. "Supereroi" di Mr. Rain è il brano in gara al Festival di Amadeus più cercato nelle classifiche di Shazam e si piazza al quarto posto della classifica generale. Ma c'è anche Marco Mengoni nella classifica, segno che il brano del favorito piace, e tanto.

Lo dimostra anche il fatto che il brano con il quale Marco Mengoni sta concorrendo alla 73esima edizione del festival di Sanremo è il singolo più ascoltato in Italia secondo i dati forniti dalla FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Petr trovare un altro brano che proviene da Sanremo bisogna scendere alla quarta posizione, dove si trova Mr. Rain.