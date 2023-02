Sanremo 2023: la classifica della quarta serata duetti e cover

Ora la gara è davvero entrata nel vivo. E la sfida al vertici si è fatta più serrata. Al termine della quarta serata del festival di Sanremo, quella del venerdì dedicata ai duetti, è stata comunicata la classifica generale aggiornata (e provvisoria) della kermesse. Dal primo al ventottesimo posto. In testa si è confermato Marco Mengoni, che ha trionfato anche con la propria cover, premiata come la migliore dell'edizione 2023 del festival. Ancora stabile al secondo posto Ultimo. Mr. Rain è invece scivolato dal terzo al quarto posto, scalzato da Lazza. In notevole risalita Giorgia, passata dal decimo all'attuale quinto posto.

Sanremo 2023, il vincitore dei duetti

1) Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles

2) Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

3) Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli

4) Giorgia ed Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) di Elisa e Di sole e d’azzurro di Giorgia

5) Mr. Rain con Fasma – Qualcosa di grande di Cesare Cremonini

Ecco la classifica della quarta serata

La graduatoria generale provvisoria è stata determinata dalla media dei voti di tutte le serate, sommando i giudizi sinora espressi dalla sala Stampa (martedì, mercoledì e venerdì) dalla giuria Demoscopica e dal (giovedì e venerdì).

1) Marco Mengoni

2) Ultimo

3) Lazza

5) Giorgia

6) Tananai

7) Madame

8) Rosa Chemical

9) Elodie

10) Colapesce Dimartino

11) Gianluca Grignani

12) Coma_Cose

13) Modà

14) Articolo 31

15) LDA

16) Leo Gassmann

17) Paola & Chiara

18) Ariete

19) Mara Sattei

20) Colla Zio

21) gIANMARIA

22) I Cugini di Campagna

23) Levante

24) Olly

25) Anna Oxa

26) Will

27) Shari

28) Sethu

Cosa è successo durante la quarta serata

La quarta serata della kermesse è stata una lunga carrellata di canzoni e di artisti: una maratona di cover. I 28 cantanti in gara, infatti, non hanno proposto la loro canzone in concorso ma si sono esibiti (con un ospite) nel remake di un brano del repertorio nazionale e internazionale. Note di merito per il vincitore dei duetti, Marco Mengoni, per la sua applauditissima versione di Let it be intonata con il Kingdom Choir, ma anche per Giorgia con Elisa. Non è passata inosservata l'accoppiata Grignani-Arisa e ha fatto discutere l'appello al governo di Fedez e degli Articolo 31 per la cannabis legalizzata. Commozione all'Ariston per il premio alla carriera assegnato a Peppino di Capri a inizio serata.