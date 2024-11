"Seppellitemi coi soldi". È bufera su Chanel, la figlia di Francesco Totti

Ascolta ora 00:00 00:00

Chanel Totti continua a far parlare molto di sé. Non ancora maggiorenne, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è molto attiva sul web, dove mostra la sua vita fatta di lusso e viaggi, oltre che di momenti con la famiglia. Attualmente la giovane conta già 600mila followers, numero che pare destinato ad aumentare. Esporsi così tanto, però, porta anche a delle critiche, e l'ultima uscita della ragazza ha fatto letteralmente infuriare alcuni utenti dei social network.

La polemica dopo la clip

Figlia di due genitori molto conosciuti nello scenario italiano, Chanel sta indubbiamente vivendo una vita agiata. Una vita che la giovane non nasconde, anzi. I post della ragazza sono pregni di lusso e di ostentazione. Per coloro che amano ammirare quelle immagini ogni post è una fantastica "finestra" su un mondo dorato e luminoso che appare lontanissimo, ma non tutti apprezzano determinati contenuti. Le critiche non si sono fatte attendere, e di recente una clip pubblicata su TikTok ha scatenato una vera e propria bufera.

A provocare la polemica social sarebbe stato un video in cui la 17enne, dopo essersi truccata con un'amica, mostra gli abiti scelti per uscire, ossia un abito abito nero, stivali alti e una borsa in pelle azzurra di un noto marchio di alta moda dal valore di 1.500 euro. A far infuriare alcuni utenti è stata la canzone scelta come sottofondo un brano di Massimo Pericolo, con il feat di Emis Killa. Mentre la Totti si mostra orgogliosa davanti alla telecamera, infatti, parte la frase: "Ho il culo sopra una Rolls-Royce, e se l'inferno è low cost, seppellitemi coi soldi quando morirò, non mi affeziono più e lei mi scrive ogni notte" . Verso canticchiato dalla stessa ragazza.

Ovviamente la clip è stata giudicata di cattivo gusto da molti, ed è scoppiato il putiferio. Se qualcuno ha apprezzato la scelta sfacciata di Chanel, tanti non hanno gradito, e l'hanno aspramente criticata per il messaggio diseducativo e per l'ostentazione così marcata.

Futuro in ascesa?

Di certo le critiche toccano poco la giovane Chanel Totti che, oltre a pubblicare contenuti sulla sua vita, di recente ha cominciato a postare anche immagini

realizzate durante veri e propri, con tanto di hashtag #adv, segno che si tratta di foto promozionali. Per la giovane, insomma, sembra ormai avviata una carrieda da modella/influencer.