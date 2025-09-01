"Se smetti di inseguire…": il post enigmatico di Fedez alla nuova fidanzata

Dopo i tanti e presunti flirt che gli sono stati attribuiti negli ultimi tempi, Fedez ha ufficializzato poche settimane fa il suo legame nei confronti della nuova fidanzata, la stilista di moda Giulia Honegger per la quale, nelle ultime ore, ha speso altre parole al miele per festeggiare il suo compleanno.

Il post su Instagram

" Se smetti di inseguire smetti anche di scappare "; ha scritto il rapper mostrando sul proprio profilo Instagram con accanto l'emoji del cuore nero la foto copertina in cui i due sono abbracciati mentre guardano il mare (foto tutte in bianco e nero). Scorrendo nel post, oltre ad alcuni momenti che ritraggono il rapper in concerto, se ne vede un'altra dove si baciano a bordo di una piscina. In un terzo scatto, invece, i due sono in primo piano con lui che in modo sempre più appassionato la bacia sulla guancia a occhi chiusi.

Chi è Giulia Honegger

Di lei si sa ancora molto poco se non che avrebbe 23 anni e ha creato un brand di moda (Ayme) assieme a una cara amica. Molto riservata, ha un profilo Instagram privato e non ama mostrarsi più di tanto in pubblico. Da oggi, però, i due sono usciti ulteriormente allo scoperto ed è davvero molto significativa la dedica di Fedez a Giulia con una pioggia di like in poche ore da parte dei fan del rapper. Dalle informazioni si sa che la Honegger è di origini milanesi ed ha studiato al Centro Studi Liguria e al Collegio San Carlo.

Un'estate insieme

I due, ormai, sarebbero inseparabili: un'estate trascorsa tra la Versilia e altre località vacanziere ricavandosi del tempo tra i loro vari impegni. Certamente, la nuova storia di Fedez mette a tacere definitivamente quanti pensavano che la vera fidanzata fosse la cantante Clara con la quale hanno inciso un singolo e hanno trascorso molto tempo insieme sul palco ma anche in momenti di vita quotidiana come hanno mostrato numerose Storie e post sui social.

Insomma, sono ormai molto lontane le scorie delle separazione con l'influencer Chiara Ferragni la quale, già da qualche tempo, ha

ufficializzato la sua storia d'amore con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera: adesso anche Federico è nuovamente un uomo impegnato e l'ex coppia più discussa d'Italia sembra aver ritrovato la serenità che era venuta a mancare.