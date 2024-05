“Sei solo un burattino”. E ora Pietro Fanelli si scaglia anche contro Fedez

È stato uno dei non-famosi che ha animato le prime puntate del reality di Canale 5. Definito da tutti come il poeta, in realtà ancora non si è riuscito ben a comprendere le potenzialità di un personaggio come Pietro Fanelli. È, di sicuro, una vera e propria mina vagante. Non a caso è stato anche eliminato dall’Isola dei Famosi per una violazione del regolamento. Era nell’aria la sua esclusione dopo un litigio durante il serale con la Bruganelli e dopo che con gli altri naufraghi non ha voluto dividere parte del cibo che ha conquistato durante la missione. Tornato in Italia con la coda tra le gambe, Pietro Fanelli si è fatto vivo sui social dopo un periodo di assenza e lo ha fatto con una storia, pubblicata su Instagram, in cui si scaglia contro Fedez. Sì, proprio contro (l’ex) marito di Chiara Ferragni. E in quel post che ha pubblicato sono volate parole un po' forti nei riguardi del rapper. A scatenare la furia cieca di Fanelli? Sarebbe stato proprio Fedez che, velatamente, avrebbe dato del “noioso” al celebre poeta dei social. Ma andiamo con ordine.

Fedez è stato ospite in una puntata di Gurulandia, e durante la registrazione del podcast ha discusso di molti argomenti. Non solo ha parlato di Muschio Selvaggio, facendo attenzione a parlare di tutte le polemiche attorno alla sua uscita di scena dal programma. Durante l’intervista ha parlato anche di alcuni degli ospiti avuti in trasmissione. Tra le tante cose si è lanciato in una confessione sulla puntata più noiosa di Muschio Selvaggio. Non ha fatto il nome dell’ospite, ma nelle sue dichiarazioni è stato comunque molto schietto. “ È stata l’unica puntata che ha scelto Martin. L’unica puntata in cui lui porta un ospite è… chi ca**o era? – racconta Fedez-. Non mi viene il nome. Era tipo un intellettuale teatrante. Una noia assurda, infatti è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio ”.