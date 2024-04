L’isola dei famosi perde un altro naufrago: il poeta si ritira dal gioco

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi è alquanto turbolenta. Il reality show di Canale 5 è iniziato da poco meno di un mese e sono già due i naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco, non sfidando il televoto. Nelle ultime ore, come hanno riportato anche gli account ufficiali del programma, l’Isola dei famosi deve fare a meno della presenza di Pietro Fanelli che, di fatto, è stato uno dei concorrenti più interessanti dell’edizione proprio per quella sua aria da uomo tormentato e di altri tempi. Il poeta, così è stato soprannominato, alla luce un duro confronto che ha avuto con il resto dei concorrenti nel corso delle ultime ore, ha deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia. Una doccia fredda per tutta la produzione del reality che si trova costretta a rimescolare di nuovo le carte. Ma cosa ha spinto il poeta a dire “basta” e lasciare l’Isola? Il litigio avvenuto nelle ultime ore è stato solo la punta dell’iceberg perché il non-famoso, già da diversi giorni, ha mostrato segni di stanchezza e di incompatibilità con il resto del gruppo.

Un atteggiamento che si era notato già durante il serale di lunedì, dopo che aveva risposto con parole pungenti a Sonia Bruganelli in merito al furto del riso. Poi la scelta di separalo dal gruppo e di compiere una missione: ovvero trovare del cibo. Pietro, che è stato anche ammonito perché ha bruciato senza permesso la pergamena per alimentare il fuoco, una volta superata la prova decide di non dividere parte del cibo con gli altri. Scoppia la polemica, fino ad arrivare alla decisione di lasciare l’Isola dei Famosi. “Mi scuso con tutti, se ho ferito qualcuno. Ora sento che il mio percorso qui è finito", ha rivelato ai compagni di avventura.

E ora? Cosa succede con le nomination e il televoto? Dopo il ritiro di Pietro Fanelli, il televoto è stato prontamente annullato dalla produzione e quindi annullato. Verrà riaperto durante il serale di lunedì 29 aprile con gli altri cinque naufraghi che erano già in nomination. Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich sono ancora in gara e sono ancora a rischio eliminazione, nonostante l’addio di Pietro. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Sms verranno rimborsati.

Il televoto poi verrà chiuso durante la puntata della prossima settimana.