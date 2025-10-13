Quel selfie in ascensore: chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

Al giorno d'oggi, molto spesso, è necessario andare sui social per scoprire nuove relazioni, amori finiti e un'infinità di altre notizie che danno i diretti interessati: in tal senso è stato un selfie a rendere ufficiale la relazione tra il tennista romano, Matteo Berrettini, e l'ex ballerina di Amici Vanessa Bellini.

Uno scatto galeotto

" Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!". È questo il ringraziamento della giovane sul proprio profilo Instagram assieme a una serie di foto che la ritraggono festante per il suo 22esimo compleanno. Scorrendo nella carrellata, ecco che nella terza foto i due si vedono insieme e sorridenti all'interno di un ascensore con uno scatto tanto semplice quanto significativo. È Berrettini che tiene in mano il telefonino mentre Vanessa lo guarda in maniera spontanea e sorridente. Dopo tanti rumors, insomma, i due sono ormai ufficialmente usciti allo scoperto.

Le rivelazioni della sorella

Jessica Bellini, che è la sorella maggiore della ballerina, al settimanale DiPiùTv ha raccontato gli albori della conoscenza tra Matteo e Vanessa con un interesse sempre crescente che è nato all'inizio dell'estate scorsa, nel mese di giugno. " Si sono conosciuti a Torino, al concerto di Marracash ", ha spiegto. " È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l'una per l'altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito ", ha aggiunto. Sin dall'estate, dunque, i due avrebbero iniziato a frequentarsi fino a palesare il loro amore con uno scatto a mezzo social nelle ultime ore. " Noi speriamo che sia serio, che non faccia soffrire mia sorella ", ha concluso Jessica.

Chi è Vanessa Bellini

Come anticipato, la giovane e bella Vanessa è una ballerina: nata nel 2003, il suo trampolino di lancio è stato rappresentato certamente dalla partecipazione ad Amici nell'edizione del 2022 quando ha fatto parte della squadra di

Emanuel Lo nonostante una sconfitta iniziale in una sfida. Molto talentuosa, è stata scelta da numerosi artisti per alcune collaborazioni tra cui Marracash (ha fatto parte del suo tour), Gué Pequeno, Rose Villain ed Elodie.