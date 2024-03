Il set, l’incidente, i litigi e l’addio: la storia d’amore tra Luca Argentero e Myriam Catania

Per dodici anni Luca Argentero e Myriam Catania sono stati al centro della cronaca rosa. La coppia, incontratasi sul set della fiction "Carabienieri 4", ha vissuto un amore intenso e profondo tra liti, paparazzate e grandi gesti d'amore. A sei anni dalle nozze, celebrate nel 2009, però, i due attori si sono lasciati senza rimpianti.

Il colpo di fulmine sul set

È il 2004. Luca Argentero è uno dei nuovi volti della tv grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Il bell’aspetto e il sogno di diventare un attore gli permettono di ottenere il suo primo ruolo nella fiction Carabinieri, di cui si gira la quarta stagione. Sul set conosce Myriam Catania, che interpreta Elena fidanzata del carabiniere Leo Bini. Nonostante i due si incrocino soltanto sul set della fiction, tra loro scocca la scintilla. Myriam e Luca cercano di mantenere un basso profilo, evitando i gossip e i paparazzi e cominciano a frequentarsi lontano dal set fino all’estate del 2005, quando iniziano una relazione stabile e girano il loro primo film insieme "Il quarto sesso".

L’incidente in motorino

Nella primavera del 2006 un brutto incidente automobilistico mette a rischio la loro relazione ma soprattutto la vita dell’attrice. Myriam è in sella al suo scooter per le vie del centro di Roma, sta tornando a casa e salta uno stop e un’auto la prende in pieno. L’impatto è devastante e l’attrice sbatte violentemente il volto, riportando fratture e profondi tagli al viso. Rimane in coma indotto per quattro giorni e subisce una serie di interventi maxillofacciali. “Non mi sono guardata per settimane, avevano tolto gli specchi. Luca avrebbe potuto andarsene, invece era lì ogni giorno. Mi disse io ti aspetterò sempre", racconterà anni dopo la Catania in tv.

Il lento recupero e la carriera

Il tragico incidente di Myriam cimenta il loro legame. A causa dei traumi alla testa, Myriam ha problemi di memoria e per un anno circa rimane lontana dal mondo del cinema e della televisione. Accanto lei rimane Luca, che nel frattempo ottiene ruoli importanti in "Saturno Contro" e "Lezioni di cioccolato". L'attrice torna a recitare in "L'uomo privato" e nella serie "Gente di mare 2" e torna a mostrarsi in pubblico al fianco di Luca alla mostra del Cinema di Roma nel 2007.

Il matrimonio nel 2009

Quattro anni dopo il loro primo incontro, Myriam e Luca decidono di sposarsi. Il loro amore è forte e i rispettivi impegni professionali non li distolgono dal loro sogno di formare una famiglia. La coppia si sposa nel luglio del 2009 con rito religioso a Roma alla presenza di amici e parenti. Poi si concede una breve vacanza prima di ritornare sul set, ciascuno con i propri progetti. La stampa li rincorre in giro per l'Italia e Luca e Myriam conquistano le copertine delle riviste di gossip con il loro amore.

I red carpet e i fotografi

Myriam Catania e Luca Argentero sono giovani e molto richiesti dai registi. Nei loro progetti non c'è un figlio e i due si fanno vedere spessissimo in giro da soli o ad eventi pubblici. Nel 2010 il settimanale Chi li sorprende felici e innamorati a Bolzano durante un weekend romantico e pochi mesi dopo i due attori sono insieme a Roma sul red carpet dell'anteprima di "La donna della mia vita", film che vede protagonista proprio Argentero. Nel 2011 Luca approda alla conduzione de Le Iene e gira un film insieme alla moglie "C'è chi dice no". In occasione del lancio della peliccola Myriam rilascia un'intervista a Oggi dove parla del marito e dei loro progetti futuri: "Ci invidiano tutti e hanno ragione, ci amiamo. Vorrei tre figli. Perché sono sicura che avremo due gemelli".

Le prime voci di una crisi

Giugno 2012. La stampa rosa parla di una profonda crisi esplosa all'interno della coppia. A scatenare i rumor sono le notti che Luca Argentero trascorre in albergo lontano dalla casa dei Parioli, dove i due vivono, a causa della "presunte esuberanze di lei". Ma la secca smentita dell'attrice non si fa attendere: "È vero che la sera rientra in albergo, anziché a casa. Ma lo faccio anch'io, perché stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione. Siamo ancora felicemente sposati". Il settimanale Oggi, che riporta le parole della Catania insinua, però, che dietro ci sia altro. A novembre, pochi mesi dopo, sul red carpet della mostra del cinema di Roma i due amoreggiano davanti ai fotografi, scacciando via ogni dubbio sulla loro unione.

I figli che non arrivano

Il 2013 è un anno ricco di impegni per la coppia. Luca Argentero viene scelto da Maria De Filippi per fare il giudice al Serale di Amici e lavora sul set di due film "Pazze di me" e "Bianca come il latte, rossa come il sangue". Anche Myriam fa la spola tra vari set e i coniugi faticano a vedersi in privato anche se partecipano a numerosi eventi pubblici. Nonostante il poco tempo assieme, però, Luca e la moglie sono alla ricerca di un bambino. L'ammissione arriva dall'attore che, durante un'intervista a Vanity Fair, racconta: "In effetti è un po' di tempo che proviamo, ma purtroppo siamo spesso distanti per ragioni di lavoro". Argentero ammette anche che la relazione con la moglie è turbolenta: "Litighiamo tantissimo, da sempre. Non ricordo di avere passato un periodo più lungo di un weekend senza una discussione violenta. Abbiamo caratteri perennemente in frizione". Ma il tanto desiderato figlio non arriva. Nel 2014 la coppia, in due interviste diverse, si dice pronta ad allargare la famiglia, ma la mancata gravidanza sembra aprire una crisi profonda che non rientrerà.

La fine del loro matrimonio

E' il 2015 e le voci sulla fine della storia d'amore tra Argentero e Myriam Catania si fanno insistenti. I diretti interessati si trincerano dietro a un "no comment" ma Dagospia anticipa con i due hanno trascorso il Natale separati. La conferma della fine della relazione arriva quando Luca Argentero viene sorpreso in compagnia di Cristina Marino per le vie di Roma dai paparazzi di Chi. Si sussurra che i due si siano conosciuti a Santo Domingo, durante le riprese del cinepanettone "Vacanze ai Caraibi". Si dice che la decisione di metter fine al matrimonio sia arrivata dall'attore, ma nessuno dei due conferma le voci.

Il ritorno di fiamma poi l'addio

Mentre tutti li danno per divorziati, Luca e Myriam a sorpresa tornano a incontrarsi a febbraio 2016. Il settimanale Diva e Donna li sorprende insieme al cinema e le effusioni amorose in sala non lasciano dubbi sulla riconciliazione. Poche settimane dopo, però, arriva l'annuncio ufficiale di addio. "È successo che ho visto Luca con un'altra persona (Cristina Marino, ndr), e io mi sono innamorata di un altro (Quentin Kammermann, ndr). Ho sofferto ma oggi guardo oltre", racconta l'attrice a Vanity Fair. Un mese dopo, agosto 2016, è Luca a confermare la fine dell'unione: "Nonostante la separazione con Myriam c'è amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati". Oggi Luca Argentero è sposato proprio con Cristina Marino, con la quale ha due figli, mentre Myriam Catania è ancora insieme a Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il figlio Jacques.