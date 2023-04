Morto Seymour Stein, il produttore che lanciò Madonna e i Depeche Mode

Grave lutto nel mondo della musica, è scomparso domenica 2 aprile a Los Angeles il produttore discografico statunitense Seymour Stein. Aveva 80 anni ed era malato da tempo di tumore. Con la sua etichetta Sire Records lanciò i più grandi nomi del mondo della musica come i Ramones e i Talking Heads nel 1975, The Pretenders nel 1980, Madonna nel 1982, Brian Wilson nel 1987 oltre ai Depeche Mode e agli Smiths. A dare l'annuncio, con parole molto toccanti, sua figlia, la regista Mandy Stein: " Sono cresciuta circondata dalla musica, non ho avuto l’educazione più convenzionale, ma non cambierei la mia vita e il mio rapporto con mio padre per nulla al mondo: era un nonno affettuoso e premuroso che si godeva ogni momento con le sue tre nipotine. Mi ha regalato la colonna sonora per eccellenza, oltre che il suo malvagio senso dell’umorismo. Sono molto grata per ogni minuto che la nostra famiglia ha trascorso con lui e per il fatto che la musica che ha portato nel mondo ha avuto un impatto positivo sulla vita di così tante persone ", ha scritto.

Era partito da zero

Stein è stato il protagonista di una carriera brillante consacrata nel 2003 con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Era nato a New York nel quartiere di Brooklyn, il 18 aprile 1942. Era entrato nel mondo della musica da giovanissimo, e già a 16 anni lavorava come impiegato a Billboard Magazine. Divenne presto l'assistente di Tommy Noonan, allora responsabile delle classifiche di Billboard. Insieme a lui recensiva e si occupava di lanciare la famosa classifica Hot 100, diventata leggendaria. Da lì a passare ad un'etichetta discografica il salto fu breve, e Stein si trasferì a Cincinnati, per poi decidere, poco dopo, di tornare a New York alla Red Bird Records, per lui città più congeniale e viva.

Nel 1967, forte di una grande esperienza, fondò con Richard Gottehrer l'etichetta discografica Sire Records, scrittturando come primo artista Steven Tallarico, diventato poi Steve Tyler degli Aerosmith. Fu solo il primo passo di un numero infinito di grandissimi artisti di cui Stein sapeva vedere le grandi potenzialità. Tra i tanti nomi, Madonna, The Ramones, The Smiths, Talking Heads, The Pretenders, The Cure, Depeche Mode, Ice-T e tanti altri. Molti i premi ricevuti nella carriera, nel 2016 ricevette l'Icon Award di Billboard, per i successi di una vita ottenuti come dirigenti del settore. Nel 2016 aveva ricevuto il Richmond Hitmaker Award alla cerimonia della Songwriters Hall of Fame, e nel 2018 il prestigioso Trustees Award della Recording Academy.

Una vita complicata

Nonostante i successi, la vita per lui non fu priva di grandi dolori. Sposato nel 1945, diventò padre di due figlie, di cui una morta all'età di 40 anni per un tumore al cervello. Sua moglie dopo la separazione venne uccisa dalla sua assistente e nel 2017, Stein decise di fare coming out. Tanti i messaggi di cordoglio delle grandi star, che lo ricordano come un vero genio, una persona unica che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica mondiale.