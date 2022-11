"Questa cosa sul sesso...". La moglie di Bonolis cala la maschera nello scontro social

Non sarà di quelli che se la legano al dito ma poco ci manca. La presa di posizione del Tg1 contro Fiorello non è proprio andata giù allo showman siciliano, che durante la conferenza stampa di Viva Rai 2 è tornato sull'argomento. " Io non ho niente contro il Tg1. L'unica cosa che si poteva evitare era quel comunicato, poco elegante. Bastava una telefonata ", ha tenuto a precisare Fiorello, che ha girato il coltello nella piaga: " Sai quando si chiude una porta e si apre un portone ". L'importante è non prenderle in faccia (le porte).

Selvaggia Lucarelli ne ha per tutti. Dopo lo scontro con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, la giornalista si è scagliata nell'ordine contro Paola Barale e Luisella Costamagna (per avere difeso Iva Zanicchi dal suo "squallida") e poi contro Sara Di Varia, la maestra di ballo con la quale sabato scorso durante la diretta di Ballando ha avuto uno screzio (in memoria dei vecchi tempi). E su Instagram si è sfogata: " Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l'unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto 'condoglianze' (Simone e Rossella invece subito gentilissimi). L'unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata ". Nomi non se ne fanno, ma la Lucarelli è stata dettagliata e il P.S. finale (non è quella che mi siede accanto) ha chiuso il cerchio. E la Di Varia tace.