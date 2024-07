“Siamo sicuri che sia stato un errore di comunicazione?”. La stoccata di Antonio Ricci alla Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Su Canale 5 è al timone del tg satirico più anticonvenzionale della tv, l’unico che da oltre trent’anni, racconta l’Italia in tutte le sue contraddizioni particolari, raccontando la politica, il gossip e gli scandali. A volte è proprio grazie a Striscia la Notizia e il suo Antonio Ricci che si sono aperte tante inchieste giornalistiche di rilievo, come quella su Wanna Marchi ad esempio. Ma non è tutto. Antonio Ricci non ha voglia di fermarsi e, anno dopo anno, colleziona un successo dopo l’altro, tanto è vero che il programma del preserale di Mediaset è un appuntamento fisso oltre che campione di ascolti in quella fascia demografica di riferimento. Proprio per celebrare questo successo, Antonio Ricci si rivela in una lunga intervista su Chi. Non solo parla del tg satirico ma entra a gamba tesa persino nel chiacchierato pandoro-gate di Chiara Ferragni, che neanche a dirlo, è stato più volte raccontato nei servizi di Striscia la notizia.

" Pensavo che prima o poi sarebbe finita e, invece, ce n’è sempre una. Ci si diverte – esordisce Ricci in riferimento al programma di Canale 5 -. Questo è un periodo florido. I miei bersagli? Mi considero santo, sono sicuro che me li mandi Dio. Chi prendiamo di mira può redimersi ", aggiunge. L’intervista è anche un modo per parlare degli argomenti più caldi che stanno interessando i social e le diverse platee social. Non solo la Ferragni ma anche la Fagnani. Recentemente proprio la conduttrice delle Belve è stata al centro dell'attenzione di Striscia la Notizia a causa dei gioielli mostrati nelle puntate dello show Rai, alcuni di questi si dice con un valore complessivo di circa 100mila euro. Il noto tg satirico ha parlato di pubblicità occulta e di violazione del codice deontologico. " A me la Fagnani sta simpatica e la trovo molto brava – afferma Antonio Ricci -. R itengo però che da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo – aggiunge -. La Fagnani indossa i gioielli senza citare il brand perché non può, allora il brand, sui suoi canali, la ringrazia per averli indossati e lei mette “mi piace ”. Ma non lo dico io, lo dice l’Ordine dei giornalisti: i giornalisti non possono fare pubblicità ”, afferma.

E sul finire arriva anche la stoccata a Chiara Ferragni. “ Ha fatto più male chi l’ha denunciata per il pandoro o il video in cui lei stessa in tuta grigia parla di un errore di comunicazione?” si domanda l'autore del Tg facendo riferimento al video pubblicato sui social in cui l'imprenditrice chiede scusa per quanto accaduto.

Doveva pensarci prima. Per quanto mi riguarda la strategia è tutta sbagliata. Non sarei rimasto ad aspettare la decisione dell’Antitrust

", affermando che prima del caso la Ferragni avrebbe dovuto specificare meglio le sue intenzioni.