Simona Ventura sexy a Ballando, la Ferilli bacia Giovannino, Belen e il "solito copione"

Fine settimana ricco di gossip pruriginosi. C'è chi sfodera il lato più aggressive (Simona Ventura), chi sembra seguire un copione amoroso (Belen Rodriguez) e chi cede alle lusinghe ma poi ci ripensa (Sabrina Ferilli). E poi c'è chi, archiviata una storia, si leva i soliti sassolini dalle scarpe (Ema Stokholma su Angelo Madonia).

Tu si que vales, Giovannino bacia Sabrina Ferilli

In vista della finalissima di Tu si que vales Giovannino e Sabrina Ferilli si sono riappacificati con un bacio, che ha sorpreso tutti. Lui si è lamentato: " Ho un piccolo cuore ma un grande sentimento e lei lo ha calpestato". Lei si è scusata: "Dai facciamo pace, ci diamo un bacetto". L ui non se lo è fatto ripetere due volte: "Sulle labbra? Almeno tre secondi deve durare e con sentimento" . E lei c'è stata. Ma quando Giovannino ha esagerato (altro che tre secondi), Sabrina Ferilli è tornata in sè e lo ha menato sulle note de "Il tempo delle mele". E Littizzetto e De Filippi? Se la ridevano.

Simona Ventura sexy a Ballando con le stelle

Simona Ventura ha affilato le armi. La conduttrice è candidata alla vittoria di Ballando con le stelle, ma la settimana scorsa ha ricevuto una mezza stroncatura per un jive non proprio eccellente. Così, colpita nell'orgoglio, la Ventura ha sfoderato il suo lato più "aggressive". " Col cavolo che abbasso l'asticella, siamo in grado di fare molto di più ", ha detto durante le prove la conduttrice, portando in pista la versione di sè più sensuale con gambe in mostra, abiti velati e grinta da vendere. " Sexy mi son sempre sentita, mio malgrado ", ha detto in pista Simona Ventura ricevendo applausi e consensi da giurati e pubblico. E l'ego ringrazia.

Belen, Elio e le Maldive: il solito "copione"

L'ultima fuga romantica di Belen Rodriguez ha scatenato il web. Per chi non lo sapesse, l'argentina è volata alle Maldive con il fidanzato Elio Lorenzoni e sui social network i post della vacanza d'amore sono stati subissati di critiche e sfottò. Ai follower di Belen, infatti, non è sfuggito il dettaglio che accomuna tutte le sue storie d'amore: alle Maldive ha portato (o l'hanno portata, poco importa) tutti i suoi ex. Così gli internauti non hanno perso l'occasione di farglielo notare con un pizzico di cattiveria. " Stesso copione con Stefano, Antonino e ora Elio", ha scritto un fan sotto a uno dei post di Belen, mentre un altro ha ironizzato: "Avrà cambiato hotel? Dico perché alle Maldive la vedono arrivare ogni due o tre anni con uno diverso". Sì, il resort è differente. Sarà un segnale positivo?

"Era geloso". Ema Stokholma sull'addio a Angelo Madonia