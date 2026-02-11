Soggiorno da 46 mq e vista su Manhattan: in vendita la reggia di Armani a New York

La casa newyorkese di Giorgio Armani è stata messa in vendita. Si tratta di un vero e proprio gioiello affacciato su Madison Avenue, nell'Upper East Side, da cui si gode di una meravigliosa vista sull'intera Manhattan.

L'appartamento si trova al sesto piano delle prestigiose Giorgio Armani Residences, un esclusivo complesso immobiliare situato al 760 di Madison Avenue. Il mastodontico ed elegante edificio è stato progettato dallo studio COOKFOX Architects, e lo stesso Giorgio Armani ha partecipato alla sua realizzazione. Nello stabile si trovano la boutique flagship del marchio, ubicata ai piani inferiori, alcune aree dedicate al benessere e allo svago, e poi tutta una serie di appartamenti di lusso (10 unità abitative). Fra questi anche quello di proprietà di Re Giorgio, collocato al sesto piano.

L'abitazione, di oltre 180 metri quadrati, incarna perfettamente lo stile sobrio, pulito ed elegante del celebre stilista italiano. Armani non vi ha mai vissuto, ma ha comunque lasciato la sua inconfondibile impronta, con colori chiari, linee pulite e design minimalista.

La casa dispone di un soggiorno di oltre 46 metri quadrati, illuminato da otto grandi finestre che offrono una vista spettacolare su Manhattan. I pavimenti sono in rovere bianco con un motivo a spina di pesce. Nella dimora ci sono due camere da letto e due bagni completi più uno di servizio. È possibile accedere all'appartamento mediante ascensore semi-privato che si apre su un vestibolo di pietra calcarea.

Vivere in una casa del genere non è per tutti. Le spese condominiali mensili ammontano a 6.600 dollari e danno il diritto a usufruire di una palestra, una spa e una sala da té Zen che sono incluse nel complesso di Madison Avenue.