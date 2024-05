Sonia Bruganelli vola in Honduras, la frecciata della Ferry a Fedez, i 60 anni di Rocco Siffredi

Settimana ricca di gossip. Per gli amanti del degere c'è chi rimpiange il passato (Rocco Siffredi), chi l'amore eterno (Chiara Ferragni), chi fa annunci (Carlotta dell'Isola) e chi vola in Honduras a sorpresa (Sonia Bruganelli).

Sonia Bruganelli in Honduras, che succede all'Isola dei famosi?

L'Isola dei famosi perde pezzi e Sonia Bruganelli vola in Honduras. A giudicare dalle ultime foto condivise dall'opinionista sulla sua pagina Instagram, l'ex moglie di Bonolis sembra essere pronta a sbarcare sull'Isola e di certo non come concorrente. Lo ha detto a TV Sorrisi e canzoni prima di prendere un jet privato destinazione Caraibi: "Non potrei mai fare la vita dei naufraghi. Non sono una da vacanze avventurose, ma da relax e comodità. Se posso evito i sacrifici". Eppure, Sonia Bruganelli si è imbarcata su un volo privato destinazione Honduras. Per fare cosa non è chiaro. Avrà un confronto con qualche naufrago? Oppure metterà alla prova i concorrenti con qualche tentazione? Non rimane che attendere la prossima puntata (prevista per lunedì 6 maggio). Chi vivrà vedrà.

"Life goals", la stoccata della Ferragni a Fedez

Chiara Ferragni non le manda a dire all'ex marito, che in questi giorni ha infiammato il gossip mostrandosi mentre flirta con una ragazza molto simile all'influencer. Fedez l'ha sostituita con una modella (giovane) e bionda e lei si vendica con la stoccata dell'anno. Da Los Angeles, dove si trova in vacanza con le amiche di sempre, l'imprenditrice digitale ha risposto a suo modo ai pettegolezzi su Federico Lucia e le sue nuove conquiste femminili. La Ferragni ha pubblicato nelle storie del suo account Instagram l'immagine di due anziani che, mano nella mano, camminano verso uno dei punti panoramici di Los Angeles, l'Hollywood Hills. "Life Goals", cioè obiettivo della vita, ha scritto Chiara a margine dello scatto, lanciando una sonora stoccata a Fedez sul tema dell'amore eterno. Quello che i due si erano giurati il 1° settembre 2018 in Sicilia e che invece non è durato che qualche anno.

I 60 anni di Rocco Siffredi: "Mi vedo vecchio"

In questo primo weekend di maggio Rocco Siffredi ha spento sessanta candeline. Il pornoattore e regista hard ha festeggiato il compleanno con la moglie Rózsa e i due figli, Leonardo e Lorenzo, ricordando i bei tempi andati, quando girava decine di pellicole hot e aveva schiere di attrici ai suoi piedi. Oggi Rocco è uno dei deus ex machina dell'hard in Ungheria con un'accademia per pornoattori e tanti progetti in cantiere, ma guarda ancora la passato con una certa malinconia. "Non ho più il fisic du role, mi vedo vecchio", ha ammesso di recente Siffredi, proseguendo: "A 55 anni ho deciso di smettere di recitare perché è iniziata una crisi mia, vedevo queste ragazzine di 18-20 anni che volevano lavorare con me ma mi sono sentito inadeguato". Il tempo passa per tutti.

Temptation Island, Nello e Carlotta in dolce attesa

Era il 2020 quando Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino conquistavano il pubblico televisivo partecipando a Temptation Island. Nello e Carlotta hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori diventando una delle coppie più amate del reality dei sentimenti (che tornerà in onda tra qualche mese con la nuova edizione). Dopo le nozze (celebrate nel 2022) ora i due romani sono in attesa del loro primo figlio. L'annuncio è arrivato, come spesso succede tra i personaggi televisivi, attraverso i rispettivi profili Instagram, finendo travolti dall'affetto dei fan. "Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre!", hanno scritto Nello e Carlotta sul web.

Congratulazioni.