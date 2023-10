"Sono ca... miei". L'ira di Belen dopo il suo sfogo social

Belen Rodriguez è tornata. Dopo settimane di silenzio social e assenza dal web, l'argentina è tornata a mostrarsi nella sua quotidianità che oggi comprende anche il nuovo compagno. Pubblicando foto e video della sua nuova vita al fianco di Elio Lorenzoni, però, Belen è stata travolta dalle critiche. I giudizi negativi di alcuni utenti non hanno lasciato la Rodriguez indifferente e sotto all'ultimo post Instagram la showgirl ha ribattuto seccata ai tanti commenti ostili. E a quel punto la lite social è stata inevitabile.

Gli ultimi post di Belen

Da quanto l'argentina è tornata attiva su Instagram, i follower non le hanno risparmiato rimproveri e commenti sarcastici sui tanti fidanzati avuti negli ultimi anni. Stanca di rimanere in silenzio, Belen ha condiviso sulla sua pagina Instagram un primo post di risposta rivolto a chi, da tempo, giudica il suo modo di vivere. " Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e tanto amore", ha scritto l'argentina, assistendo allibita alla rissa social scatenatasi sotto al post per quella fedina comparsa al suo anulare, simbolo di una promessa d'amore con Elio. Già sotto al post Belen Rodriguez aveva replicato seccata ad alcuni fan: "E' la mia vita, non mi interessa ciò che pensi.... La fedina? State fuori!" . Ma niente a confronto delle rispostacce che ha dato poche ore fa ad alcuni utenti, che l'hanno duramente giudicata dopo il suo ultimo messaggio.

L'ira di Belen su Instagram