Volano stracci tra ex veline, Belen e la fede al dito di Elio, Ilary vola a Istanbul

Per chi rimpiange il caldo d'ottobre ci pensano i gossip della settimana ad alzare le temperature. Tra chi sfotte e viene deriso (Satta vs Canalis) e chi cambia fidanzato come gli slip (Emily Ratajkowski), c'è persino chi scappa dalla città per amoreggiare lontano dai paparazzi (Ilary Blasi e Belen Rodriguez).

Botta e risposta tra Satta e Canalis

Volano stracci tra ex veline (sarde). Guai a nominare Elisabetta Canalis in presenza di Melissa Satta. " Imitarla? No dai, passano un po' di anni tra me e lei, nel senso che io ero piccolina" , ha detto Melissa a Francesca Fagnani nell'ultima intervista rilasciata a "Belve" e la replica dell'ex velina senior, Elisabetta, non è tardata ad arrivare. Dove? Su Instagram, dove i suoi follower si sono divertiti a punzecchiarla su quella differenza di "generazioni" tanto sottolineata dall'ex velina junior. " Ho sentito che sei di un’altra generazione" , ha scherzato il figlio di Lucio Presta sotto a un post della Canalis, che non ha perso l'occasione per replicare con due belle emoji: la vecchietta e la festaiola. "Ma quale generazione?!", ha tuonato un utente: "E' di un altro pianeta proprio!". Che tenero.

Emily Ratajkowski e la passione per i comici

Il cuore dell’irrequieta Emily Ratajkowski sembra battere per il comic Stéphane Bak. L'attore e la modella sono stati beccati in atteggiamenti inequivocabili per le vie di Parigi. I due, travolti dalla passione, non hanno lasciato proprio nulla all'immaginazione dei fan tra baci hot e palpatine a luci rosse (e pure qualcosa in più). Per i tabloid inglesi (il Daily Mail si è assicurato le foto hot della coppia) Emily e Stephane potrebbero avere un futuro. Quello che è certo è che la Ratajkowski sembra apprezzare molto i comici americani visto il flirt con Eric André. Ci sarà rimasto male l'inglese Harry Styles con il quale amoreggiò (sempre in strada) la scorsa primavera a Tokyo. Avanti il prossimo.

Spunta la fedina al dito di Elio. Che succede Belen?

Gli scatoloni per traslocare nel nuovo attico non sono ancora pronti, ma Belen ha comunque lasciato Milano per concedersi un nuovo weekend d'amore con Elio Lorenzoni. La showgirl e il fidanzato sono tornati in montagna, in quello che sembra essere il loro buen retiro, da quando hanno iniziato a frequentarsi. "Stufa pronta, frigo pieno e buon riposo", gli ha scritto la colf, lasciando la baita pronta per i piccioncini e dalle foto pubblicate su Instagram è spuntato persino un "prezioso" all'anulare dell'imprenditore, che ha fatto subito scalpore. "Ma già son fidanzati?!", ha scritto una follower puntando i riflettori sulla fedina (che Belen ha tenuto a fotografare) sulla mano dell'aitante Elio. Peccato che di brillocchi all'anulare (destro e sinistro) sia piena anche Belen. A ciascuno il suo.

Ilary Blasi vola a Istanbul con Bastian