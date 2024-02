"Sovversivi". I Ricchi e Poveri conquistano Viva Rai Due, lo choc di Fiorello

Nessuno si sarebbe mai aspettato una “rimonta” dei Ricchi e Poveri. Sono una delle band più famose in Italia (e all’estero) che dal 1968 ad oggi è sulla cresta dell’onda con le loro canzoni immortali e sono rimasti in piedi anche dopo la scomparsa di Franco Gatti. Il trio ha reinventato se stesso diventando un duo. Ora Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono i nuovi Ricchi e Poveri e, nonostante non sono più giovanissimi, hanno ancora la forza di dominare il palco. E, si può dire, che sono proprio loro i vincitori morali del Festival di Sanremo del 2024. Con la canzone “Ma non tutta la vita”, un pezzo dance e orecchiabile, i Ricchi e Poveri stanno macinando un consenso dopo l’altro soprattutto sui social. Un successo da far invidia a chiunque ma tutto il merito è proprio di Angela Brambati. Con la sua solita ironia e la sua immancabile forza d’animo, è diventata un’icona del web all’età di 76 anni. E lo dimostra anche quello che è accaduto nella puntata di venerdì 16 febbraio di Viva Rai Due, lo show mattutino condotto da Fiorello.

“Sono dei sovversivi”, ironizza il conduttore. Forse non lo sono nel verso senso del termine ma, di sicuro, i Ricchi e Poveri hanno una tale vitalità da far invidia alle moderne stelle del pop. I due, infatti, sono diventati protagonisti di un siparietto molto comico che ha già fatto il giro della rete. I Ricchi e Poveri sono stati invitati al glass di Fiorello per parlare della loro esperienza al Festival di Sanremo. Anche se non sono arrivati tra i primi classificati, la canzone proposta si sta difendendo molto bene sulle piattaforme musicali. E prima di arrivare al glass hanno suonato in strada la loro ultima hit di fronte ai passanti increduli. Poi, durante le fasi finali di “Ma non tutta la vita” è Angela che ruba la scena. All’improvviso, con agilità, sale su una motocicletta di uno sconosciuto fermo al semaforo e, senza indosso il casco, comincia a scorrazzare tra le vie di Roma senza smettere di cantare. Proprio come una star scatenata.