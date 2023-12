"Il bene e il male". Lo strano post di Britney Spears che preoccupa i fan

Dopo l'uscita della sua biografia - "The woman in me" - Britney Spears torna a fare parlare di sé con un post sibillino pubblicato su Instagram. Al centro del lungo messaggio, che la popstar americana ha affidato al web nelle scorse ore, c'è la fine del suo matrimonio con il modello iraniano Sam Asghari, dal quale si è separata in estate. " È così strano essere single... Ho avuto molto tempo per guardarmi indietro con tutto il bene e il male che c'è stato" , ha scritto sulla sua pagina Instagram Britney, destando preoccupazione tra i milioni di fan che, da mesi, la vedono condurre una vita sregolata e al limite.

Britney Spears dopo il divorzio

Da quando Sam Asghari e Britney Spears hanno annunciato il divorzio (esattamente un anno dopo le nozze celebrate a Los Angeles), la cantante statunitense si è mostrata più volte sui social network in compagnia di misteriosi ragazzi. Sulla sua pagina personale Britney ha condiviso spesso foto e video decisamente spinti e provocanti, nei quali l'artista è apparsa mezza nuda e fuori controllo. " Cosa fa una pu***na come me!!??! Mi metto il vestito verde e mi presento dai miei amici!!! Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ho giocato tutta la notte!! ", aveva scritto lo scorso agosto su Instagram, facendo preoccupare i suoi fan, che temevano per la sua salute mentale. La popstar si è sempre dichiarata libera dai pregiudizi e dai tabù, ma nel suo ultimo post social ha ammesso di non essersi affatto voluta bene negli ultimi tempi.

L'ultimo strano post social