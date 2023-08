I 6 ragazzi, i video hot, la foto nel letto: le parole choc di Britney Spears preoccupano i fan

A poche ore dall'annuncio di divorzio, Britney Spears è tornata sui social network, ma i video condivisi dalla popstar hanno fatto decisamente preoccupare i suoi fan, che temono per la sua salute mentale. Nelle immagini, che ha condiviso attraverso la sua pagina Instagram, Britney Spears è apparsa completamente fuori controllo. Prima si è mostrata nuda in un letto poi si è ripresa in compagnia di alcuni ragazzi con i quali pare abbia trascorso una notte di fuoco.

Solo poche ore fa, la popstar si era detta "scioccata" per la fine del suo matrimonio con il modello iraniano Sam Asghari. Britney aveva detto di provare "dolore e tristezza" per il divorzio arrivato quattordici mesi dopo il "sì", ma non aveva rivelato i veri motivi dietro alla rottura con il compagno, trincerandosi dietro a un laconico: " Non sono affari di nessuno ". Subito dopo, però, l'artista si è mostrata sul web in atteggiamenti ambigui in compagnia di alcuni ragazzi, sorridente e apparentemente felice ma al quanto su di giri.

I video e lo strano post di Britney

Nei video, che Britney ha pubblicato su Instagram, si vedono alcuni ragazzi sorreggerla vicino a una piscina, mentre in un altro spezzone - girato all'interno di una casa - uno di loro sembra leccarle una gamba mentre lei lo incita: "Inizia dallo stivale fratello". A turbare i fan sono state le parole scritte dalla cantante americana a corredo del post, una serie di frasi sconclusionate, che descrivono la serata trascorsa in compagnia dei cinque ragazzi.