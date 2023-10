"Sono ingrassata e il cinema mi ha esclusa". Lo sfogo di Giovanna Mezzogiorno

" Non mi aspettavo che il cinema mi voltasse le spalle ". È uno sfogo amaro quello di Giovanna Mezzogiorno, che è tornata sulla scena cinematografica non da attrice ma come regista. La scelta è stata sentita ma anche obbligata a causa di quanto vissuto negli ultimi dodici anni. " Il cinema ha iniziato a tagliarmi fuori e a ricamare leggende infondate su di me solo perché ero ingrassata dopo la gravidanza ", ha raccontato la Mezzogiorno nell'ultima intervista rilasciata a Leggo.

La gravidanza e i chili in più

Celebre per avere interpretato ruoli importanti in film di successo come "L'ultimo bacio", "La finestra di fronte" e "Vincere", Giovanna Mezzogiorno ha subito una battuta d'arresto nella sua carriera dal 2011, anno nel quale sono nati i suoi due gemelli. La maternità l'ha tenuta lontana dai set, ma anche quando i bambini sono cresciuti i ruoli per lei sono iniziati a scarseggiare e l'attrice ha denunciato: " Ero ingrassata anche per colpa mia, dopo la nascita dei gemelli mi sono lasciata andare e ho trascurato l'esercizio fisico. Ma sono stata presa di contropiede dall'atteggiamento del mio ambiente" .

Le porte in faccia

L'attrice ha rivelato di essere stata abbandonata da colleghi e registi e le opportunità di lavoro si sono drasticamente ridotte: " Dicevano che ero malata, 'non tornerà mai più in forma'... perfino una cisti sull’occhio che ho mostrato in un programma tv è servita ad alimentare le cattiverie su di me ". La delusione più grande è arrivata dalle colleghe, dalle quali l'attrice si aspettava maggiore sostegno ed empatia: " Invece sono le prime schiave della dittatura estetica che richiede la perfezione fino a 80 anni ".

Un corto per ricominciare