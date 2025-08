"Sono (quasi) tornato", il post di Tomaso Trussardi e il mistero del cerotto sul polso

Tomaso Trussardi desta l'attenzione degli utenti dei social con la sua ultima Storia pubblicata su Instagram. L'imprenditore bergamasco non è solito utilizzare spesso le piattaforme social, e questo suo ultimo, inatteso, intervento arriva dopo un lungo periodo di assenza. A colpire, tuttavia, non è tanto il suo ritorno, quanto l'immagine che ha deciso di condividere.

Nella sua storia, l'imprenditore mostra uno dei suoi polsi, su cui spiccano un cerotto bianco e un braccialetto rosso. La foto è correlata dal commento "I'm back (almost...)" , ossia: "Sono tornato (quasi...)" . Che cosa significa? Il timore è che Trussardi abbia sofferto di un qualche problema di salute. Il lungo periodo di assenza e quel "quasi" fanno pensare a qualcosa di negativo. Tutto fa pensare che l'imprenditore, in questi mesi, abbia avuto un problema di salute da risolvere, anche se non sono state date notizie a riguardo. Del resto, l'imprenditore tiene molto alla propria vita privata. Già dai tempi in cui era il compagno di Michelle Hunziker l'uomo aveva dimostrato di essere molto riservato.

Di lui si conosce davvero molto poco. Dopo il matrimonio con la Hunziker, durato sette anni e che ha portato alla nascita delle due figlie Sole e Celeste, l'imprenditore non ha fatto sapere più nulla di sé. C'è stato del gossip relativo a una possibile relazione con Chiara Ferragni, ma la notizia è stata drasticamente smentita. In questi mesi non ci sono state neppure foto con Michelle Hunziker, o con le figlie.

Esaminando il suo account Instagram, si trovano solo alcuni stralci dell'intervista che ha rilasciato per il podcast di Giacomo Freddi.

Intervista in cui l'imprenditore ha parlato della, e del padre Nicola, discriminato in quanto uno dei pochi a lavorare nel settore nella moda pur non essendo omosessuale.

Adesso questa foto con il cerotto e il braccialetto rosso, che desta interrogativi e un po' di preoccupazione.