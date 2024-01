Il ritorno di fiamma poi la rottura: cosa succede a Manuel Bortuzzo e Lulù

Il gossip corre velocissimo sui social. Da quel mondo fatto di foto, di video, dirette e via dicendo, tutti gli affamati di pettegolezzi trovavo tutto ciò di cui hanno bisogno. Come è successo, di recente, ai fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lui, ex nuotatore che è diventato tristemente celebre dopo una sparatoria che lo ha costretto su una sedia a rotelle, si è rilanciato nel 2021 come concorrente del Grande Fratello Vip. È entrato nella Casa più spiata d’Italia solo con l’intenzione di ritrovare se stesso e raccontare al pubblico cosa significa essere un nuotatore su una sedia rotelle. Il suo percorso non è stato facile ma, almeno all’inizio, ha potuto trovare in Lulù un’amica e poi una compagna. Entrambi si sono amati e cercati per buona parte del reality show, per lasciarsi poi una volta che sul programma di Canale 5 è calato il sipario. Dopo un periodo di assenza dai social e dalle pagine di gossip, ora sia Lulù che Manuel sono tornati sulla cresta dell’onda.

Da settimane si ricorrono rumor e pettegolezzi su Bortuzzo che avrebbe regalato un’altra possibilità alla sua Lulù. Quei rumor, dapprima sibillini, si sono fatti ancora più forti dal momento in cui Lulù è stata vista in un video su Instagram con indosso un braccialetto con il nome di “Manu”. I fan della coppia hanno cominciato a sognare e hanno chiesto ai diretti interessati una spiegazione. I due, alla fine, hanno affermati di essere tornati insieme ma di voler vivere la loro storia al di fuori dei social e delle luci della ribalta. Una gioia che è durata ben poco, perché ciò che emerso dalle “indagini” portate avanti da Amedeo Veza, pare che per Manuel Bortuzzo e Lulù non è ancora arrivato il tempo di scrivere una parola lieta alla loro storia d’amore. Il celebre blogger che si interessa sulla vita privata dei vip, fa sapere che la coppia sarebbe già scoppiata e la colpa sarebbe stata proprio di Lulù e delle famiglie di entrambi.