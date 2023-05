"Sono vittima di revenge porn". Polemica sull'influencer femminista

Si era fatta conoscere al pubblico televisivo come "tipa che non si arrende mai". Si era dichiarata femminista e desiderosa di cambiare il mondo. "Sono convinta che lo farò". Maria Sofia Federico all'epoca partecipava al docu-reality Il Collegio, in onda su Rai2, e aveva solo 16 anni. Poi, col tempo, la giovane è passata dagli schemi tv a quelli dei social network sempre con il medesimo spirito. Sul suo profilo, una serie di post dedicati ai temi sociali, all'animalismo, ai diritti Lgbt. Raggiunta la maggiore età, la svolta: l'ex collegiale si è iscritta alla piattaforma OnlyFans, un canale di contenuti a pagamento, suscitando pareri contrastanti tra i propri follower.

"Sei troppo giovane, non hai idea di quello che ti aspetta", pare l'avesse avvertita qualcuno. Ma lei, legittimamente, era andata avanti. E qua uno si chiede: di grazia, la notizia la quale sarebbe? La notizia è che nelle scorse settimane le foto private pubblicate da Maria Sofia sulla piattaforma a pagamento sono state indebitamente condivise su alcuni gruppi Telegram, diventando di pubblico dominio. A denunciarlo era stata lei stessa con parole che hanno fatto discutere. "Non me la sono cercata, sono una sex worker e sono stata vittima di revenge porn", aveva in sintesi lamentato la ragazza. Ma subito quel suo appello era stato accolto con scetticismo da vari utenti, soprattutto per le argomentazioni utilizzate.

"Non ti vergogni a paragonarti alle vittime di revenge porn?", ha replicato una commentatrice. E altri si sono espressi con analoghe osservazioni. "Non è revenge porn ma pirateria, ignorante", ha scritto qualcun altro, invitando la giovane a non confondere i piani. E ancora, si legge nei commenti: "Non è revange porn, sei tu che hai deciso di pubblicare te stessa nuda su internet". Tempo qualche giorno, la questione è tornata nuovamente a porsi; su Instagram infatti l'ex collegiale aveva denunciato un'altra diffusione di immagini private da lei caricate su OnlyFans.

"Un mio leak in cui lecco i pedi alla mistress Lily Dupont ha reso il mio nome il primo in tendenza su Twitter", aveva comunicato la giovane, lamentando anche commenti umilianti nei suoi confronti. Anche stavolta però la denuncia era stata altrettanto divisiva. Più di qualcuno, infatti, si è domandato se le nuove battaglie dell'autodeterminazione e del femminismo odierno siano da considerarsi queste. Un tempo il femminismo si batteva per il diritto di voto e di emancipazione lavorativa delle donne; oggi per le foto sui social network? Tra le iniziative dell'ex collegiale più discusse sui social, quella - rilanciata dalla trasmissione Le Iene - sulla scelta di non radersi. Anche in quel caso, fiato alle trombe delle reazioni online.