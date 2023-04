"Sorpresa". Diletta Leotta svela il sesso del bimbo in arrivo

Sono passate poco più di due settimane da quando la giornalista di Dazn, DIletta Leotta ed il calciatore tedesco Loris Karius hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio e, proprio nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, la coppia ha rivelato il sesso del futuro nascituro. Infatti, sul profilo social di Diletta Leotta, la showgirl ha svelato che lei e il compagno daranno presto il benvenuto ad una femminuccia.

L’annuncio

Tra qualche mese Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori di una bimba. c; i due, attorniati da tanti palloncini rosa, tengono tra le mani una torta con una cicogna che porta un fagottino rosa, realizzata apposta per loro. Dunque, nessun dubbio: la coppia aspetta una bambina. A confermarlo, inoltre, in sottofondo si può anche sentire il commento della futura zia che elimina ogni incertezza esclamando: “Per la cuginetta che sta arrivando”. Così facendo, Loris Karius e Diletta Leotta hanno confermato quanto aveva anticipato qualche giorno fa il settimanale Chi di Alfonso Signorini che, per primo, aveva diffuso l’esclusiva sul sesso del bebè.

Le reazioni alla notizia

Ovviamente, sono stati in tantissimi a commentare sotto al post della giornalista siciliana, congratulandosi e rivolgendo messaggi di affetto alla coppia; non soltanto utenti social e fan di Loris Karius e Diletta Leotta, ma anche alcuni personaggi dello spettacolo come ad esempio la cantante Baby K. Proprio poche ore prima dell’annuncio ufficiale, Diletta Leotta aveva condiviso uno scatto insieme al fidanzato Loris Karius per dare gli auguri di Pasqua ai suoi follower; nella foto i due sono sdraiati sul lettino e dimostrano una grande complicità. Poi, poche ore dopo, è arrivata la sorpresa con la notizia del sesso del bimbo in arrivo.

Insomma, tra Loris Karius e Diletta Leotta, tutto sembra procedere davvero a gonfie vele; infatti, poche settimane fa era arrivata la notizia della dolce attesa della giornalista che attraverso un video social confermava le voci della gravidanza che circolavano già da un po'. Pochi giorni dopo l’annuncio, era arrivata anche la prima foto della pancia, scattata a Dubai dove i due erano in vacanza. Adesso non ci resta altro che attendere per capire dove la coppia stabilirà la loro vita dopo la nascita della bambina, dal momento che Loris Karius gioca nella squadra del Newcastle in Inghilterra, mentre Diletta Leotta è impegnata nel suo ruolo di conduttrice su Dazn.